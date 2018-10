24. Oktober 2018, 18:45 Uhr München Pfleger gesteht sexuelle Übergriffe

Ein Altenpfleger hat gestanden, in Münchner Krankenhäusern vier Frauen begrapscht zu haben. "Ich habe mich danach vor mir selbst geekelt", sagte der 38-Jährige am Mittwoch beim Auftakt im Prozess wegen sexueller Nötigung vor dem Landgericht München I. Laut Anklage hatte der Mann aus Polen in der Silvesternacht von 2016 auf 2017 in einem Münchner Krankenhaus zwei Patientinnen im Alter von 85 und 75 Jahren begrapscht. Im Sommer 2017 habe er erneut in einem anderen Krankenhaus in München zwei Frauen im Alter von 82 und 90 Jahren angefasst. Er habe zunächst die 82-Jährige begrapscht. Als die Frau zu schreien begonnen habe, habe er von ihr abgelassen. Kurz danach habe er die bettlägerige 90-Jährige begrapscht und sie auch noch kraftvoll nach oben gerissen, um sie zum Sitzen zu bringen. Als ihm dies nicht gelang, habe er von der Frau abgelassen. Der Pfleger sagte, er habe beide Male, bevor er zu den Seniorinnen in die Krankenzimmer gegangen war, Alkohol getrunken. Vor der Tat im Sommer habe er zudem verschiedene Medikamente genommen. Knapp zwei Wochen nach dieser Attacke wurde der Pfleger festgenommen, seit Ende August 2017 sitzt er in Untersuchungshaft. Im Verfahren sind bisher noch drei weitere Verhandlungstermine angesetzt.