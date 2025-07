Mein Patient war um die 90 und schwer vorerkrankt. Und sehr vermögend. Die meisten solcher Patienten landen gar nicht erst bei uns, in einer Kreisklinik vor den Toren Münchens, sondern gehen direkt in eine Privatklinik. Oder sie geben beim Rettungsdienst eine Wunschklinik an, meist eine namhafte Klinik in der nächstgrößeren Stadt. Gerade bei chronisch Erkrankten ist das sinnvoll, denn es ist davon auszugehen, dass sie bereits früher in Krankenhäusern waren und so in ein Umfeld kommen, das sie bereits kennen. Und das medizinische Personal kennt sie und ihre Krankengeschichte ebenso. Aber ist die Wunschklinik voll, lässt sich daran nichts ändern. Egal wie vermögend jemand ist. Dann geht es zur nächstgelegenen freien Klinik, die die betroffene Person akut angemessen versorgen kann.

Dass mein Patient keine Geldsorgen hat, merkte man spätestens daran, dass jeden Morgen ein Chauffeur kam und ihm Frühstück brachte. Meistens kam der Chauffeur nicht allein, mal war der persönliche Physiotherapeut noch mit dabei, andere Male die persönliche Pflegekraft. Der Mann war das, was man unter VIP versteht, eine very important person.

Auch bei uns in der Klinik wurde der Mann als VIP-Patient geführt. Nicht weil er Geld hatte, sondern weil er es bei seiner Einlieferung in der Notaufnahme so angegeben hatte. VIP ist eine offizielle Kategorie, für die man sich als Patient entscheiden kann. Und zwar jeder Patient. Das bedeutet jedoch nicht, dass es dann extra Leistungen gibt wie beispielsweise die besonders gute Seidenbettwäsche oder eine persönliche Pflegekraft oder dergleichen. Es bedeutet unter anderem, dass penibel darauf geachtet wird, wer in der Klinik die Krankenakte des Patienten einsieht. Das sind Daten, die die IT ohnehin nachvollziehen könnte. Ohne Anlass tut sie es aber nicht, das wäre bei all unseren Patienten gar nicht leistbar.

So möchten Patienten, die selbst in der Klinik arbeiten, häufig nicht, dass jeder Kollege und jede Kollegin weiß, weshalb sie gerade versorgt werden müssen. Das ist verständlich, finde ich: Wer im Büro arbeitet, der erzählt ja auch nicht der kompletten Firma, warum er gerade im Krankenhaus liegt.

Übrigens erlebe ich auch immer wieder, dass privat versicherte Patienten der Meinung sind, ihnen stünde eine besondere Behandlung zu. Als Privatpatient kann man sogenannte Wahlleistungen bei seiner Versicherung angeben. Dann zahlt man etwas mehr, um einen Anspruch auf zum Beispiel ein Einzelzimmer zu haben. „Anspruch“ heißt aber nicht, dass sie es auch tatsächlich in jedem Fall bekommen. Wenn keines frei ist, lässt sich das nicht ändern – wir können ja schlecht Patienten abweisen, weil alle nur noch allein in einem Zweibettzimmer liegen wollen. Und bei uns auf der Intensivstation hat diese Wahlleistung ohnehin keine Gültigkeit. Wer schwer krank ist, sollte meiner Ansicht nach eh andere Sorgen haben.

Intensivfachpflegerin Pola Gülberg vom Klinikum Ebersberg München Ost. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob jemand gesetzlich oder privat versichert ist. Ob er reich oder arm ist, deutsch oder nicht deutsch, sympathisch oder unsympathisch, groß oder klein, dick oder dünn – wenn ich einen Patienten versorge, dann begegne ich ihm immer höflich, verständnisvoll und bedürfnisorientiert. Ich tue mein Bestes, dass die Person pflegerisch so gut wie möglich aufgehoben ist. Ebenso verändert sich für mich auch nichts, weil jemand in der Klinik als VIP-Patient geführt wird. Mal davon abgesehen, dass ich ohnehin nicht anlasslos die elektronischen Akten von Patienten einsehen darf, die nicht auf unserer Station liegen beziehungsweise die ich nicht versorge: Mich interessieren meine Patienten, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Da habe ich gar keine Zeit, zusätzlich nachzuschauen, wie es irgendwem anders irgendwo in der Klinik geht.

Letztlich war die Situation bei meinem vermögenden Patienten so: Da war ein Ehepaar, das vermutlich schon viele Jahrzehnte zusammen ist. Nun war der Mann im Krankenhaus, und die Frau kümmerte sich rührend um ihn. Er hat einen Lieblingsjoghurt, ihr war es wichtig, dass er den auch bekam. Also brachte ihn eben der Chauffeur jeden Morgen. Sie gab ihm das Essen und saß die meiste Zeit bei ihm. Wenn jemand auf Intensiv liegt, können die Angehörigen nicht viel tun. Doch auch diese kleinen Dinge können Kraft geben. So auch der Ehefrau meines Patienten. Genau genommen war mein VIP-Patient also gar kein VIP, er war ein schwer kranker Mann mit Bedürfnissen, die wir, so gut es uns möglich war, erfüllten. Ein ganz normaler Intensivpatient also.

Pola Gülberg ist Intensivfachpflegerin. In dieser Kolumne erzählt die 41-Jährige jede Woche von ihrer Arbeit am Klinikum Ebersberg München Ost. Die gesammelten Texte sind online unter sz.de/aufstation zu finden.