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Probleme mit PflegekindernDie Liebe ist groß, aber die Situation unerträglich

Lesezeit: 10 Min.

Die beiden Bilder hat Murat für seine Pflegeeltern gemacht. Zu seinen leiblichen Eltern hat der Junge keinen Kontakt.
Die beiden Bilder hat Murat für seine Pflegeeltern gemacht. Zu seinen leiblichen Eltern hat der Junge keinen Kontakt.
Foto: Kathrin Aldenhoff

Oft bringen Pflegekinder Vorbelastungen mit, manchmal wird es den Familien zu viel. Über zwei Mütter, deren Pflegekinder nicht mehr bei ihnen leben, weil die Probleme zu groß wurden. Die aber für sie kämpfen.

Von Kathrin Aldenhoff und Anna-Maria Salmen

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An der Wand neben dem Esstisch hängen Bilder von ihrem Jungen. Ein Herz für Mama, ein Herz für Papa, rot und blau. Nur der Junge ist nicht da – ihr Pflegesohn. Schon seit Monaten lebt der 15-jährige Murat nicht mehr zu Hause, sondern in unterschiedlichen Jugendhilfeeinrichtungen und Schutzstellen. Die Probleme waren zu groß geworden.

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