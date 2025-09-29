Zum Hauptinhalt springen

Pflege von Angehörigen„Ich habe gespürt, ich muss wieder heim“

Lesezeit: 7 Min.

Zehn Jahre lang pflegte Benjamin seinen Vater. Was bleibt einem noch als junger Mensch, wenn das Leid des Angehörigen so überwältigend zu sein scheint?
Zehn Jahre lang pflegte Benjamin seinen Vater. Was bleibt einem noch als junger Mensch, wenn das Leid des Angehörigen so überwältigend zu sein scheint? (Foto: Robert Haas)

Benjamin pflegte während seiner Jugend und seines Studiums seinen kranken Vater. Was passiert mit einem jungen Leben, wenn die Zeit fehlt, jung zu sein?

Von Anton Ruffen

An den Anruf an diesem Sonntag im September erinnert sich Benjamin noch genau. Damals war er fünfzehn Jahre alt. Auf seinem Handydisplay erschien die Nummer seines Vaters. Als er annahm, meldete sich eine fremde Stimme: „Hallo, hier ist die Bergwacht Sankt Johann, Ihr Vater hatte einen Skiunfall.“

