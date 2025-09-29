Benjamin pflegte während seiner Jugend und seines Studiums seinen kranken Vater. Was passiert mit einem jungen Leben, wenn die Zeit fehlt, jung zu sein?

An den Anruf an diesem Sonntag im September erinnert sich Benjamin noch genau. Damals war er fünfzehn Jahre alt. Auf seinem Handydisplay erschien die Nummer seines Vaters. Als er annahm, meldete sich eine fremde Stimme: „Hallo, hier ist die Bergwacht Sankt Johann, Ihr Vater hatte einen Skiunfall.“