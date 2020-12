München:1000 Pflegeplätze zu wenig

Rund 340 Plätze sind derzeit in Planung, weitere 200 vage in Aussicht.

Von Sven Loerzer

Erheblich mehr Menschen als bisher werden im Jahr 2030 pflegebedürftig sein. Ihre Zahl steigt um 6800 auf dann 37 800. Das geht aus der neuen Prognose zum Pflegebedarf vor, die Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) am Donnerstag dem Sozialausschuss des Stadtrats vorlegen wird. Um den künftigen Bedarf zu decken, müsse die Stadt Flächen für Pflegeheime mit insgesamt bis zu 1000 Plätzen sichern. Derzeit gibt es knapp 8000 stationäre Plätze in 59 Pflegeeinrichtungen. Rund 340 Plätze sind derzeit in Planung, weitere 200 vage in Aussicht. Bis Ende des Jahrzehnts soll das Platzangebot auf 9400 steigen. Im Rahmen des Mietwohnungsbaus sollen auch weitere ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaften entstehen.

Die Prognose erstellt das Sozialreferat auf der Basis der alle zwei Jahre erhobenen amtlichen Pflegestatistik. Sie weist für Ende 2017 in München 31 000 Menschen als Empfänger von Leistungen aus der Pflegeversicherung aus. Damit wurde bereits Ende 2017 fast die vor vier Jahren erstellte Prognose des Sozialreferats für 2025 erreicht, die 31 400 Pflegebedürftige voraussagte. Das führt die Sozialreferentin auch darauf zurück, dass nach gesetzlichen Änderungen mehr Menschen Pflegeversicherungsleistungen erhalten können. Aus der Statistik geht hervor, dass Ende 2017 rund 45 Prozent der Pflegebedürftigen Pflegegeld bezogen und zu Hause von Angehörigen gepflegt wurden. Rund 32 Prozent der Pflegebedürftigen wurden von ambulanten Pflegediensten versorgt, 23 Prozent erhielten Pflege in einem Heim.

Immer mehr Menschen bleiben so lange wie möglich zuhause: Von 2013 bis 2017 stieg die Zahl der Pflegebedürftigen, die von Angehörigen und ambulanten Pflegediensten versorgt wurden, um rund 28 Prozent auf 24 000 Personen. In den Pflegeheimen wuchs die Zahl nur um neun Prozent auf 7000 Personen. Für 2030 prognostiziert das Sozialreferat nun, dass 8500 Münchner auf Pflegeheime angewiesen sein werden. Um Unterbringung und notwendige Reserven zu gewährleisten, seien 9400 Plätze notwendig.

Zieht man davon die vorhandenen und geplanten Plätze ab, verbleibt eine Versorgungslücke von 1000 Plätzen. Dorothee Schiwy tritt deshalb dafür ein, geeignete kommunale Flächen und Grundstücke in den Stadtbezirken mit dem größten Mangel an Pflegeplätzen zu sichern. Gleichzeitig will sie innovative Versorgungsformen wie etwa ambulant betreute Wohngemeinschaften weiter unterstützen, damit möglichst viele unterschiedliche Angebote zur Auswahl stehen. Damit das WG-Angebot auch Sozialleistungsbeziehern offensteht, werde sich das Sozialreferat für eine Begrenzung der Miethöhen in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften einsetzen, die auf städtischem Grund entstehen.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy sieht zudem einen "dringenden Reformbedarf" bei der Pflegeversicherung. Unter den derzeitigen Voraussetzungen werde es nicht gelingen, ausreichend geeignete Angebote für besondere Zielgruppen wie beispielsweise obdachlose, drogenabhängige, schwerbehinderte oder psychisch kranke Pflegebedürftige zu schaffen, wie sie die Grünen/Rosa Liste fordern, und genügend qualifiziertes Fachpersonal für die Pflege zu gewinnen.

Der steigende Eigenanteil, den Pflegebedürftige für ihre Pflege aufbringen müssten, erhöhe zudem das Armutsrisiko. Dabei sei ja die Pflegeversicherung gerade auch mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, dass Pflegebedürftige nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. Eine Reform der Pflegeversicherung müsse daher sicherstellen, dass Pflegebedürftige auch bei durchschnittlichen Alterseinkünften nicht zum Sozialfall werden.

Große Sorgen bereitet der Sozialreferentin, "dass sich die bereits sehr zugespitzte Situation des Fachkräftemangels in der Pflege weiter verschärft".