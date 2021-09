"Ganz ehrlich, was hat die Politik für uns getan, außer zu klatschen?"

Pflegenotstand in München

Markus Tatusch ist Krankenpfleger. Er liebt seinen Job und würde den Beruf auch weiterempfehlen, sagt er. Trotz all der vielen Probleme.

In Kliniken herrscht ohnehin schon ein Mangel an Pflegepersonal, die Pandemie verschärft die Lage zusätzlich. Zwei Angestellte berichten von ihrem Alltag: Der eine will weitermachen, die andere hinschmeißen.