Es geht gut. Aber wie lange noch? Juliane Thurn, 47 , hat ihre Mutter Maria Gredmaier in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung in Thalkirchen geholt.

Von Sonja Niesmann

Das Klavier steht jetzt in der Küche. Es nimmt fast die ganze Wand gegenüber der Kochzeile ein. Es muss da stehen, es hat woanders keinen Platz mehr. In der kleinen Küche probt nun auch das Streichquartett, in dem Juliane Thurn Geige spielt. Ein Wohnzimmer gibt es nicht mehr, denn die 47-Jährige hat einen Raum ihrer Zwei-Zimmer-Genossenschaftswohnung in Thalkirchen freigeräumt für ihre Mutter. Sie hat die jetzt 86-Jährige im November 2018 zu sich geholt.