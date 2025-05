Wenn man Auszubildende in der Pflege fragt, wie sie ihre Ausbildung finden, kommen manchmal unangenehme Wahrheiten zutage. Die Azubis sagen Sätze wie: „Schüler werden rundum ausgenutzt und es macht einen kaputt.“ Oder: „Man muss nur arbeiten, weil es um die Quantität geht und nicht um die Qualität.“ Und: „Alleine gelassen zu werden mit 20 Bewohnern.“

Dass Pflege von alten oder kranken Menschen körperlich und emotional anstrengend sein kann, ist kein Geheimnis. Nun hat die Stadt München zum ersten Mal in einer Studie erhoben, wie die Auszubildenden ihre Lehre erleben. Die zitierten Sätze stammen daraus. Die Ergebnisse der Studie lesen sich wie eine wenig überraschende, jedoch bedrückende Bestätigung der Gesamtsituation in der Pflege: Der Fachkräftemangel reibt die Pflege auf und es fehlt Nachwuchs, um den steigenden Pflegebedarf in der Zukunft aufzufangen.

Am Donnerstag wurde das sogenannte Ausbildungsmonitoring Pflege, das eine Datenerhebung und eine Befragung der Azubis enthält, den Stadträten der Ausschüsse für Gesundheit und Soziales vorgestellt. Ziel ist es nachzuvollziehen, wie die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung, also der Zusammenlegung von Alten-, Kranken- und Kinderpflege, sich entwickelt. Auch die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhilfe sowie den jüngst eingeführten Bachelorstudiengang Pflege, den man in München an zwei Hochschulen studieren kann, wurde untersucht.

Eins der größten Probleme: Viele Azubis und Studierende brechen ab. 2021 etwa waren insgesamt 764 Auszubildende in München in der Pflege gestartet. Zum Ende des dritten Ausbildungsjahrs blieben davon 537 übrig. Rechnet man die 96 von Anfang an unbesetzten Ausbildungsplätze dazu, ist der Jahrgang zum Schluss nur zu gut 66 Prozent besetzt gewesen.

Gleichzeitig steigt der Anteil der Schüler, die in der Befragung angeben, mit der Ausbildung „eher nicht“ oder „überhaupt nicht zufrieden“ zu sein, im Laufe der Ausbildungszeit von rund 16 Prozent am Anfang bis knapp 40 Prozent zum Schluss deutlich an.

Bereits in der Probezeit liegt die Abbrecherquote verteilt auf alle Berufsfachschulen um die 15 Prozent. Bis zum dritten Ausbildungsjahr kommen weitere Abbrecher dazu, im Jahrgang, der 2021 angefangen hat, beendeten beispielsweise insgesamt 25 Prozent ihre Ausbildung vor dem Abschluss. Diese Quote variiert offenbar stark nach Berufsfachschule, es gibt aktuell insgesamt 13 davon in München, bei denen man die Pflegeausbildung machen kann.

Die Frage, mit wie vielen Schülern die Schule nach der Probezeit weitermache, beschäftige ihn regelmäßig, bestätigt Simon Machnik. Er ist Direktor zweier Krankenhäuser in der Stadt und der Pflegeschule Maria Regina, geleitet von der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul. Er berichtet von regelmäßigen Abbrecherquoten um die 30 Prozent an seiner Schule. Und er führt diese hohe Zahl hauptsächlich zurück auf die Sprach- und Integrationsschwierigkeiten vieler Schüler.

„Die Zeiten, in denen wir die Klasse mit hauptsächlich deutschen Muttersprachlern und klassischen Realschulabschlüssen füllen konnten, sind vorbei“, sagt Machnik. „Es ist sehr international geworden.“ Algerien, Südamerika, Indien, Madagaskar nennt der Direktor als Beispiele für Herkunftsländer. Mehr als die Hälfte seiner Schüler hätte keinen deutschen Schulabschluss.

Für viele sei die Lehre und die Arbeit auf Station sprachlich zu schwierig – zumal zusätzlich häufig eine Doppelbelastung bestehe, weil abends noch Sprachkurse absolviert werden müssten. Viele seien weit weg von ihren Familien und Freunden, berichtet Machnik. Er spricht von einer „Integrationsaufgabe“, auch für die Schulen, die man nicht außer Acht lassen dürfe. Eine Mitarbeiterin in der Kongregation kümmert sich ausschließlich um Fragen wie Anerkennungen, Behördengänge oder Sprachkurse.

Die Studie spricht von einem „bedeutenden Anteil an Auszubildenden mit Sprachverständnisschwierigkeiten“. Die meisten Schulen schätzen den Anteil der Auszubildenden mit Sprachschwierigkeiten auf 60 bis 80 Prozent. Zum Ende des Jahres 2023 hatten fast 64 Prozent des Ausbildungsjahrgangs von 2023 in der generalistischen Pflegeausbildung eine nicht deutsche Staatsbürgerschaft. In der einjährigen Ausbildung zur Pflegefachhilfe im Ausbildungsjahr 2023/24 waren es sogar fast 78 Prozent. Im Studiengang Pflege dagegen waren es nur rund 18 Prozent.

Viele Rahmenbedingungen, etwa die Bezahlung, haben sich laut Machnik in den vergangenen Jahren stark verbessert

Eine weitere Schwierigkeit: Es fehlen immer mehr Lehrende an den Berufsfachschulen für Pflege. Der Mangel beschäftigt auch die Stadträtinnen und Stadträte, die sich einig sind, dass es wichtig wäre gegenzusteuern. Nur wie?

Die Stadt hat nicht viele Spielräume, um die Ausbildung zu verbessern oder neue Lehrer zu beschaffen. Aber die Verwaltung hat sich vorgenommen, mit einem Positionspapier bereits im Sommer an das Familienministerium und das Gesundheitsministerium im Bund heranzutreten. Auf Landesebene will man ebenfalls das Gespräch mit den zuständigen Ministerien suchen, ein Termin im Juni sei bereits vereinbart, heißt es. Ein Hebel ist zudem die Schulsozialarbeit an allen Berufsfachschulen, um die Schüler zu unterstützen. Die Hoffnung: Man könne dadurch die Quote der Abbrüche reduzieren.

Rund ein Viertel der Befragten würde die Pflegeausbildung nicht weiterempfehlen. Dennoch gibt es auch Zuversicht: Immerhin wollen gut 76 Prozent eines dritten Ausbildungsjahrs sofort nach der Ausbildung oder mit kurzer Unterbrechung in den Pflegeberuf einsteigen. Simon Machnik ist auf eine Besonderheit seiner Schule besonders stolz: „Alle, die jetzt bei uns fertig werden, starten in der Pflege.“ Das zeige auch die Attraktivität des Jobs, sagt er. Er findet, dass die öffentliche Wahrnehmung des Pflegeberufs viel negativer sei als die Realität. Viele Rahmenbedingungen, etwa die Bezahlung oder die verpflichtenden Mindeststandards, hätten sich in den vergangenen Jahren stark zum Besseren verändert. „Die Pflege ist ein tolles Arbeitsfeld“, sagt Machnik.

Dass es in der Zukunft noch bedeutender wird, hat die Stadtpolitik jedenfalls längst erkannt. Die Studie zeigt, dass ihr die Stärkung der Pflegeausbildung am Herzen liegt. Dies sei schließlich „die Basis für die Fachkräftesicherung“, sagt die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD).