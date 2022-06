Kolumne von Joachim Mölter

Es gibt kaum eine angenehmere Zeit für Münchner in München als das mittlere Pfingstferien-Wochenende. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter ist so, wie es gerade ist: trocken, sonnig, warm, aber nicht heiß. Viele Einheimische vertreiben sich die Zeit aktuell in Südfrankreich, am Gardasee, auf griechischen Inseln. Und viele Touristen sind gerade auch nicht da - die bevorzugen für ihren Kurztrip das lange Pfingstwochenende oder nutzen den Brückentag vor dem letzten Ferienwochenende. Am mittleren Wochenende gehört München den Daheimgebliebenen.

In diesen Stunden legt sich ein Zauber über die Stadt, ein Zauber von Ruhe und Frieden. Wer nicht gerade direkt an einer der großen Ein- und Ausfallstraßen wohnt, macht das Fenster auf und die Augen zu: Es kann passieren, dass man minutenlang nur Vögel zwitschern hört.

Vom Hobby-Saxofonisten aus dem Haus gegenüber hat man schon seit längerem nichts gehört; der scheint ausgezogen zu sein. Es klimpert aber auch kein Kind mehr lustlos auf den Tasten eines Klaviers, wie sonst so oft an Samstagnachmittagen. Die Stille hält außerordentlich lange an, bis irgendwann in der Ferne doch wieder ein Motor aufheult, weil ein Dauergetriebener meint, unbedingt als Erster an der nächsten roten Ampel sein zu müssen.

Selten ist es so leicht, dem üblichen Stadtlärm aus dem Weg zu gehen, wie am mittleren Pfingstferien-Wochenende: Wer nicht zwingend dorthin muss, meidet einfach die immerzu wuselige Innenstadt und die üblichen Hotspots, an denen sich tagsüber die Shopper drängen und nächtens die Party-People treffen.

In den Stadtvierteln gibt es jetzt ungewohnt viel Platz, auf Straßen und auf Fahrradwegen, und selbst am Abend sogar in Bier- und Schanigärten. Die natürlichen Abstände verhindern Reibungspunkte zwischen großflächig tätowierten Kerlen und stylischen Zwerghundebesitzerinnen, ermöglichen aber durchaus eine Kontaktaufnahme, falls gewünscht. Alle sind gechillt, selbst die Bedienungen haben Zeit für einen Plausch. Am nächsten Wochenende geht es heißer her, wissen sie: Da kommen wieder Touristenbusse in die Stadt.

Na, wenn das so ist: Dann lehnen sich der Münchner und die Münchnerin noch mal entspannt zurück und schauen der Sonne beim Untergehen zu.