Irgendetwas muss Winia in Panik versetzt haben. Als das Pferd, ein zehn Jahre alter Edelbluthaflinger, am Freitagabend gegen 17.45 Uhr in der Veterinärstraße in einen Anhänger verladen werden sollte, lief es davon. Es lief und lief, wie die Polizei berichtet, und zwar vom westlichen Rand des Englischen Gartens quer durch den Park bis zur Tivolibrücke, überquerte diese und auch gleich noch die Max-Joseph-Brücke über die Isar. Dort verlaufen breite, viel befahrene Straßen.

Als das Pferd über die Fahrbahnen galoppierte, hatte das Tier großes Glück: Eine 19-jährige Münchnerin beobachtete das Geschehen aus ihrem Auto heraus und fuhr dem Tier eine Weile hinterher. In der Möhlstraße in Bogenhausen, an der Ecke zur Neuberghauser Straße, gelang es der Frau, das Pferd einzufangen und zu beruhigen.

Wenig später kamen Polizisten hinzu, und auch die Besitzerin des Pferdes. Die hat es vielleicht nicht in ihre Arme geschlossen, aber glücklich dürfte die Frau schon gewesen sein, dass Winia unverletzt war.