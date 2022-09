Zu einem "Ja-Markt der Möglichkeiten" lädt die Stiftung Pfennigparade an diesem Freitag und Samstag jeweils von 13 bis 23 Uhr in den Petuelpark ein. Mit dem Fest zu ihrem 70-jährigen Bestehen will die Stiftung, die Menschen mit Behinderung unterstützt, ein inklusives Erlebnis bieten. Menschen mit und ohne Handicap sollen "Ja" sagen zum gemeinsamen Feiern bei Akrobatik, Show-Einlagen und Musik. Höhepunkt wird am Samstagabend der Auftritt der Band CubaBoarisch 2.0 sein. Ihr Brückenschlag zwischen Karibik und Krachlederner bietet ein Alternativprogramm zum Wiesn-Auftakt. Auf dem traditionellen Kunst- und Handwerkermarkt gibt es die Vielfalt der Produkte aus den Werkstätten und Ateliers der Pfennigparade und weiterer Aussteller zu kaufen. Neben einer kulinarischen Weltreise an den Essens- und Getränkeständen gibt es auch Sportangebote, wie etwa am Kletterturm und am Skateparcours.