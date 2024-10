In der Nacht zum Donnerstag kam es am Maximiliansplatz zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften und Polizei vor einer Diskothek. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden gegen 1.30 Uhr Polizei und Feuerwehr gerufen, weil mehrere Personen offenbar durch ein Reizgas verletzt wurden. Die Feuerwehr berichtet von einem Pfefferspray, das in der Diskothek versprüht worden sei.