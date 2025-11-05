Das Amtsgericht München hat einen ehemaligen Priester vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Das Gericht habe sich „kein klares Bild“ machen können, da das vermeintliche Opfer, eine junge Frau, mehrere unterschiedliche Aussagen getätigt hatte. „Es gab Widersprüche, diese ließen sich auch nicht aufklären“, erklärte Richter Daniel Hinz bei der Urteilsverkündung am Mittwoch. Das Gericht erklärte, dass sich die junge Frau in ihren Schilderungen bei der Polizei und bei der ermittlungsrichterlichen Vernehmung widersprochen habe, was den Verlauf der mutmaßlichen Tat angehe. „Es bestehen begründete Zweifel, was sich an jenem Tag im Pfarrhaus zugetragen hat.“
In dubio pro reoMünchner Vergewaltigungsprozess: Freispruch für katholischen Priester
Ein katholischer Pfarrer wurde beschuldigt, eine 18-Jährige im Pfarrhaus vergewaltigt zu haben. Jetzt hat das Gericht in München ein überraschendes Urteil gesprochen.
Von Susi Wimmer
