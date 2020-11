Ein BMW-Fahrer wollte sich partout nicht von der Polizei kontrollieren lassen und hat mit gefährlichen Fahrmanövern die Flucht ergriffen. Das war zunächst auch erfolgreich, er konnte den Beamten davonfahren - geholfen hat ihm das aber trotzdem nichts. Der 27-jährige Fahrer war am Dienstag gegen 20 Uhr einer Zivilstreife aufgefallen, die gerade im Petueltunnel unterwegs war. Die Beamten setzten sich vor den BMW und blendeten die Aufschrift "Polizei Folgen" ein - da gab der Fahrer Gas und fuhr davon. Die Polizei konnte ihm nicht folgen, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden, also ließ sie ihn vorerst ziehen. Doch schon am nächsten Tag, am Mittwoch, fand die Polizei den BMW wieder, geparkt in Waldperlach. Als der 27-Jährige zu seinem Wagen zurückkam, wurde er gleich in Empfang genommen. Das Fahrwerk des BMW war derart verändert, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Wagen wurde sichergestellt und der Führerschein einkassiert.