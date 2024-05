Thomas Schmid hat die Nacht durchgemacht. Trotzdem lächelt er an diesem Morgen um zehn - und das liegt nicht am hellen Sonnenschein. Die Augen des Spenglers aus Bichl bei Kochel ruhen auf einem Zwiebelturm, der vor dem Eckbau an der Pettenkoferstraße 48 steht. Oder besser gesagt, einer Doppelzwiebel mit Laterne. "Vier Wochen lang haben wir zu viert daran gebaut." Zerlegt in mehrere Teile hat dieses Schmuckstück in der Nacht ein Schwerlasttransporter nach München gefahren, die St.-Paul-Straße hat man dafür extra gesperrt. Danach haben Schmid und sein Team die Teile wieder zusammengesetzt. Über Stunden.