Cancelt das Literaturhaus die Kunst, und die Bayerische Akademie der Schönen Künste erstickt die Debatte? Der Sänger Vladimir Kornéev durfte vor Monaten beim Literaturfest ein umstrittenes russisches Lied nicht singen. Dass eine Sitzung der Akademie zum Thema folgenlos blieb, motivierte Petra Morsbach zu einem empörten Text. Ein Versuch der Rekonstruktion einer Eskalation.

Von Jutta Czeguhn, Sabine Reithmaier, Antje Weber

Wann ist die Kunstfreiheit in Gefahr? Seit Jahren schlagen immer wieder die Wogen hoch, wenn es um Fälle vermeintlicher oder tatsächlicher Zensur geht. Auch in München gibt es bisweilen Diskussionsstoff, zuletzt zum Beispiel aus Anlass der Absage einer Reihe der Villa Stuck ausgerechnet zum Thema „Boykott, Zensur und Protest“. Was Kulturinstitutionen tun oder nicht tun, steht unter genauer Beobachtung, wie derzeit auch ein Fall im Kontext des Nahostkonflikts an den Kammerspielen zeigt.