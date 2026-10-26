Sie jubeln. Das tun sie auf die Bitte eines Fotografen hin, und es fällt ihnen nicht schwer, vor dem Rathaus die Arme in die Höhe zu recken, und auch fünf Tafeln mit diesen Ziffern: 63 923. So viele Unterschriften haben die Initiatoren des sogenannten Baumentscheids nach eigener Zählung gesammelt. Die Listen mit den Signaturen sind vor ihnen gestapelt und verpackt in durchsichtigen Kisten. Sie wollen sie beim Kreisverwaltungsreferat als Bürgerbegehren einreichen.

„Mission: Schatten spenden“: So lautet das Motto des Baumentscheids. Er fordert von der Stadt, bis 2040 etwa 12 000 zusätzliche Bäume an den Straßen innerhalb des Mittleren Rings zu pflanzen. So sollen in den dicht bebauten Quartieren die von Sommerhitze besonders betroffenen Straßen spürbar kühler werden. Ziel ist es, 30 Prozent der Straßenfläche mit Baumkronen zu bedecken.

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Unter den gut 63 000 Unterschriften dürften doppelte sein und solche von Personen, die nicht in München gemeldet sind. Dennoch besteht kein Zweifel, dass die Initiatoren um Stefanie Günther und Joseph Coenen mit Unterstützung Dutzender Aktiver die Hürde für ein Bürgerbegehren locker übersprungen haben: Es bräuchte nur rund 33 000 Signaturen. Am 25. November wird der Baumentscheid Thema im Stadtrat sein, dort wird voraussichtlich seine Gültigkeit festgestellt.

Entscheidend aber ist, wie das Rathaus politisch mit der Forderung umgeht. Drei Wege gibt es. Variante eins: Der Stadtrat übernimmt die Forderung in einen Beschluss, den die Verwaltung umsetzen muss. Variante zwei: Der Stadtrat lehnt ab, dann dürfte es zum Bürgerentscheid kommen, sodass alle Münchner innerhalb der kommenden Monate zur Abstimmung aufgerufen werden. Variante drei: Stadt und Initiatoren einigen sich auf einen Kompromiss. So ließen sich die etwa fünf Millionen Euro Kosten für eine Abstimmung sparen und zugleich ein Teil der Forderungen umsetzen.

Seit Wochen laufen die Verhandlungen. Unwahrscheinlich dürfte eine Eins-zu-eins-Umsetzung sein. Die Initiatoren sagen, das Baureferat habe ihnen einen durchschnittlichen Preis von 45 000 Euro pro Pflanzung genannt. Das wären mehr als 500 Millionen Euro, die das Programm über die kommenden gut zehn Jahre kosten würde.

Joseph Coenen weist darauf hin, dass die Kosten eines Nichthandelns angesichts der Hitzesommer noch viel größer wären: Der wirtschaftliche Schaden gehe allein in Deutschland schon jetzt in die Milliarden. Und europaweit seien laut Klimaforschern im Sommer 2026 etwa 50 000 Menschen infolge der Hitze gestorben.

Wie aus dem Rathaus zu hören ist, ist ein Kompromissvorschlag des Stadtrats wahrscheinlich. Dann ist es an den Initiatoren, zu entscheiden, ob sie ihn annehmen oder auf eine Abstimmung bestehen. Stefanie Günther sagt, sie orientierten sich daran, wie das Meiste für Klima und Hitzeschutz zu erreichen sei. Seit September habe man bereits „sehr konstruktive Gespräche“ mit Vertretern des Stadtrats geführt. Die Aktivisten sind in einer guten Verhandlungsposition, weil sie als Hebel den Bürgerentscheid einsetzen können. Für eine Stadt unter grüner Führung wäre es politisch unangenehm, wenn die Bürgerschaft sie zu mehr Baumpflanzungen zwingen würde.

Stadträte fast aller Fraktionen kommen am Montag auf den Marienplatz und stellen sich zu den Baum-Aktivisten. Diese Resonanz passt zu den beiden Initiatoren, die unterschiedlichen Parteien angehören: Stefanie Günther ist Mitglied der Grünen, Joseph Coenen der CSU. Beide studieren in München.

Bäume in der Innenstadt zu pflanzen, ist weder billig noch unkompliziert

Mona Fuchs (Grüne), als Bürgermeisterin zuständig für Klimathemen, lobt das Engagement der meist jungen Leute, die seit Mai „in Rekordzeit“ so viele Unterschriften gesammelt haben. Vor allem für die Klimaanpassung seien Bäume „sehr, sehr wichtig“. Zwar tue die Stadt schon einiges, habe zwei Pflanzprogramme gestartet, 3500 Bäume für alle Stadtbezirke und 150 Bäume für die Altstadt. Doch sie verstehe, wenn es Bürgern noch nicht schnell genug gehe.

Sie berichtet von Verhandlungen im Stadtrat, zwischen den Fraktionen und auch mit den Aktiven vom Baumentscheid. Auch wenn vermutlich alle im Rathaus mehr Bäume begrüßten, sei dies aufgrund der Sparvorgaben nicht so einfach umzusetzen, sagt Fuchs. Aber sie sei zuversichtlich, dass ein „attraktives Angebot“ herauskomme.

„Heute ist ein guter Tag für München. Die Initiatoren und die vielen Ehrenamtlichen haben enorm viel bewegt“: ÖDP-Chef Tobias Ruff verschickt einen Dank an die Baum-Aktivisten und fordert einen Steuerungskreis im Rathaus, in dem Stadtrat, Verwaltung und Initiatoren einen verbindlichen Plan für neue Bäume festlegen.

Die vergangenen Jahre zeigen, dass ein erfolgreiches Bürgerbegehren keinen tatsächlichen Erfolg garantiert. Beispiel Radentscheid von 2019: Der Stadtrat übernahm die Forderungen, doch noch immer ist das erhoffte Netz aus sicheren Radwegen nur Stückwerk, noch immer wird im Stadtrat über Geld und Routen gestritten.

Neue Bäume in großer Zahl in der Innenstadt zu pflanzen, könnte ähnlich langwierig werden. Es ist weder billig noch unkompliziert. Vor allem dann, wenn die Bäume am Straßenrand stehen sollen, weil dort ihr Schatten am meisten bewirkt. Das bedeutet oft nicht nur den Wegfall von Autoparkplätzen, was zum Politikum werden kann. Teuer kann es werden, wenn Sparten im Weg sind, unterirdische Rohre, Kabel, Leitungen. Sie können das Pflanzen ganz verhindern oder aufwendige Lösungen erzwingen.