Das Konzert auf dem Königsplatz ist ausverkauft, was auch an dem Musiklegenden-Aufgebot liegen könnte, das Maffay begleitet. Unter anderem sorgt auch US-Musikstar Anastacia für einen rockigen Sommerabend.

Konzertkritik von Dirk Wagner

Als Peter Maffay 1970 seine erste Single „Du“ veröffentlicht hatte, weigerten sich die Radiostationen zunächst, das Lied zu spielen. Mit fast fünf Minuten Spielzeit wäre die Single zu lang gewesen. Erst Maffays Auftritt in der ZDF-Hitparade verwandelte den Song in den größten deutschsprachigen Hit des Jahres. 54 Jahre später singt Maffay ihn nun auf dem ausverkauften Königsplatz. Dabei hatte der anfängliche Schlagerstar sich über die vergangenen 50 Jahre längst in einen Rockmusiker verwandelt. Kurz vor seinem 75. Geburtstag verabschiedet sich dieser mit einer Farewell-Tour vom Konzertleben. Begleitet wird er dabei von Musikern, die allesamt zu den Größten des deutschen Rocks zählen. So spielt etwa Bertram Engel von den Gebrüder Engel das Schlagzeug. Den Bass zupft mitunter derselbe Steffi Stephan, der mit Udo Lindenberg das Panikorchester gegründet hatte.