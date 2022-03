"Wir hatten keine Technik, haben ständig in den Boden gehauen"

Peter Kupferschmidt spielte in einer Mannschaft mit Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Er sagt, er ist einfach nur dankbar dafür.

Von Thomas Becker

"Ich hab' Ihnen den Gerd schon mal hergerichtet", sagt Peter Kupferschmidt, als er den Besuch in die gute Stube führt. Tatsächlich, da liegt der Gerd, auf dem gedeckten Kaffeetisch, als Cover-Boy des FC-Bayern-Magazins. "Für dich, Gerd - eine Verneigung vor unserem Größten", steht auf dem Titel. "Ein ganzes Heft nur über ihn! 115 Seiten: einmalig", schwärmt der Mann, der sieben Jahre das Zimmer mit Gerd Müller teilte, ihm sogar die Autogrammpost abnahm, damit der Torjäger in Ruhe Karten spielen konnte. Immer stand Kupferschmidt in seinem Schatten und dem der anderen Legenden.