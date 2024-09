Kritik von Dirk Wagner

„Hey München. Wir sind aus Hamburg, und ihr macht es uns gerade echt schwer, die Nummer Eins in „Scheiss-Wetter“ zu sein“, begrüßte Benji Asare alias Bensh am verregneten Freitagabend das Publikum in der ausverkauften Olympiahalle. Noch schwerer schien es ihm allerdings zu fallen, im Vorprogramm zu Peter Fox die Nummer Eins in „Scheiss-Autotune“ zu sein.