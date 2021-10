Jeder Spitzenposten, den die Partei jetzt an der Stadtspitze besetzt, kann ein Weg zurück zu besseren Zeiten sein. Darum hält sie nicht mehr an CSU-Mann Alexander Dietrich fest.

Kommentar von Heiner Effern

Die SPD pocht auf ihr formales Recht und setzt einen Personalreferenten vor die Tür, dem kaum jemand im politischen Betrieb Kompetenz und Engagement abspricht. Ist sie damit gut beraten? Oder schadet sie damit nicht nur der Stadt und letztlich auch sich selbst? Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, wenn sie einen Referenten nicht mehr vorschlagen und wählen will, dem nichts vorzuwerfen ist und der auch gerne für die Stadt weiterarbeiten möchte. Doch auch wenn es für den CSU-Mann Alexander Dietrich menschlich hart ist, seinen Job ohne persönliches Verschulden zu verlieren: Die SPD kann nachvollziehbare Gründe für ihre Entscheidung anführen.

Die Spitzenposten in einer Großstadt wie München sind in ihrer Rolle zwar nicht eindeutig definiert. Einerseits stehen die Referentinnen und Referenten an der Spitze großer Verwaltungsapparate, andererseits werden sie von politischen Parteien dorthin gewählt, um deren Politik umzusetzen. Doch wenn sich die Mehrheiten im Stadtrat zu Ungunsten ihrer Partei ändern, müssen sie damit rechnen, nach Ablauf ihrer Amtszeit ausgetauscht zu werden. Ausnahmen dafür kann es nur geben, wenn eine Persönlichkeit unersetzbar ist und die neue Regierung so stark, dass sie es sich leisten kann.

In dieser Position befindet sich die SPD im Jahr 2021 wahrlich nicht. Seit 2014 kassiert sie bei Wahlen fast nur Niederlagen und Pleiten, einzig Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sorgte bei seiner Wiederwahl für einen Lichtblick. Es kann gut sein, dass sie bei der nächsten Kommunalwahl 2026 das Amt des Oberbürgermeisters verliert und sich in der Opposition wiederfindet. Als die einst so stolzen und starken Münchner Sozialdemokraten jüngst auch bei der Bundestagswahl trotz eines positiven Bundestrends ihrer Partei äußerst bescheiden abschnitten, war Dietrichs Schicksal endgültig besiegelt.

Die SPD ringt verzweifelt darum, ein relevanter Machtfaktor in München zu bleiben. Wenn sie mittel- und langfristig München weiter prägen will, muss sie jetzt ernsthaft einen Plan fassen, wie sie zwischen CSU und Grünen nicht zerrieben wird. Dazu gehört auch, eigenes politisches Personal geschickt zu platzieren. Jeder Referent, den sie jetzt für die Zeit darüber hinaus an der Stadtspitze etabliert, kann ein Baustein auf dem Weg zurück zu besseren Zeiten sein. Sie kann sich die noble Geste, den CSU-Mann Dietrich zu halten, schlicht nicht leisten. Wer um eine Zukunft als Volkspartei kämpft, hat nichts zu verschenken.