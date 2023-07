Von Caroline Drees

"Wir suchen dich!", "Join our Team!", "Neuer Job gefällig?": Wer derzeit durch die Münchner Innenstadt schlendert, der sieht neben Klamotten, Schuhen oder Haushaltswaren in den Schaufenstern vor allem: Jobangebote. In der Sendlinger Straße hängen in vielen Geschäftseingängen Stellenanzeigen, mit denen nach Personal gesucht wird. Doch Mitarbeiter für den Einzelhandel zu finden, ist schwierig. Laut der Agentur für Arbeit in München gehören Verkäuferinnen und Verkäufer zu den am stärksten gesuchten Angestellten in der Stadt. Im Durchschnitt dauere es 117 Tage, bis offene Stellen wieder besetzt seien - und das hat Folgen.