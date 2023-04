Von Jana Jöbstl

Fernando Cortes arbeitet in einer Münchner Werbeagentur. Seine große Leidenschaft aber gilt dem Essen. Dabei geht es ihm nicht nur um den eigenen Genuss, der 32-Jährige teilt seine kulinarischen Erfahrungen mit sehr vielen Menschen. Er schlemmt sich durch die Küchen Münchens, fotografiert das Probierte und veröffentlicht es anschließend auf seinem Foodblog- und Instagram-Kanal "Auf die Faust".

Seit 1998 lebt Cortes in München, geboren wurde er in Mexiko. Er kennt sich bestens aus in der Gastro-Szene und hat insbesondere die kleinen Lokalitäten der Stadt im Auge. Welche Küche ihm fehlt? Selbstverständlich die mexikanische. Wieso er nicht einfach selber einen Laden eröffnet? Das und noch mehr erzählt Foodblogger Cortes in der neuen Podcast-Folge "München persönlich".

Auf dem Viktualienmarkt begann alles. Cortes bezeichnet den Ort als Wohnzimmer, als seinen "kleinen Happy Place". Wie man es schafft, dort ein Sandwich mit seinem eigenen Namen zu bekommen, wo man was am besten einkauft und was München aus seiner Sicht besser machen sollte, um die kleinen Besonderheiten der Gastronomie in der Stadt zu bewahren: Auch darum geht es auf der Tour durch München.

Für den Podcast holen Leute-Redakteurin Sabine Buchwald, Social-Redakteurin Jana Jöbstl sowie Ulrike Heidenreich und René Hofmann, die Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, im Wechsel bekannte Münchnerinnen und Münchner an ihrem Wohnort oder ihrem Arbeitsplatz ab. Mit Tram, Bus, U- oder S-Bahn, dem Taxi oder per Rikscha geht es auf Erkundungstour.

Der Gast darf die Route wählen, es geht vorbei an historischen Plätzen und besonderen Orten mit Erinnerungen. Es geht um aktuelle Projekte und ganz persönliche Pläne.

