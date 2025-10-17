Zum Hauptinhalt springen

Mordkommission ermitteltMann schlägt auf Ehefrau ein und verletzt sie schwer

Die Polizei fand eine 36-Jährige schwer verletzt in ihrer Wohnung (Symbolfoto).
Die Polizei fand eine 36-Jährige schwer verletzt in ihrer Wohnung (Symbolfoto). (Foto: Robert Haas)

Nach einem Notruf dringen Polizisten in die Wohnung in Perlach ein und finden die verletzte 36-Jährige. Gegen den Ehemann wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

In einem schweren Fall von häuslicher Gewalt hat mittlerweile die Mordkommission die Ermittlungen übernommen: Ein 46-jähriger Münchner hat am Dienstagvormittag seine 36-jährige vietnamesische Ehefrau in Perlach geschlagen und sie dabei so schwer verletzt, dass die Tat nun als versuchtes Tötungsdelikt geführt wird.

Gegen 10.45 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf, dass eine Frau Hilfe brauche. Über ein Fenster verschafften sich die Beamten Zugang zu der Wohnung und fanden neben dem Mann die schwer verletzte Ehefrau vor: Sie wies zahlreiche Hämatome auf, im Krankenhaus wurde auch noch eine Hirnblutung diagnostiziert. Die Frau befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Der Mann wurde in der Wohnung festgenommen. Er ist wegen Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikten vielfach polizeibekannt. Auch der häuslichen Gewalt wurde er schon beschuldigt. Wegen der Tatumstände und der Schwere der Verletzungen bei der Frau führt die Mordkommission die weiteren Ermittlungen.

Der Mann wirkte auf die Beamten psychisch auffällig. Deshalb wurde er nach richterlichem Beschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

