In einem schweren Fall von häuslicher Gewalt hat mittlerweile die Mordkommission die Ermittlungen übernommen: Ein 46-jähriger Münchner hat am Dienstagvormittag seine 36-jährige vietnamesische Ehefrau in Perlach geschlagen und sie dabei so schwer verletzt, dass die Tat nun als versuchtes Tötungsdelikt geführt wird.

Gegen 10.45 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf, dass eine Frau Hilfe brauche. Über ein Fenster verschafften sich die Beamten Zugang zu der Wohnung und fanden neben dem Mann die schwer verletzte Ehefrau vor: Sie wies zahlreiche Hämatome auf, im Krankenhaus wurde auch noch eine Hirnblutung diagnostiziert. Die Frau befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Der Mann wurde in der Wohnung festgenommen. Er ist wegen Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikten vielfach polizeibekannt. Auch der häuslichen Gewalt wurde er schon beschuldigt. Wegen der Tatumstände und der Schwere der Verletzungen bei der Frau führt die Mordkommission die weiteren Ermittlungen.

Der Mann wirkte auf die Beamten psychisch auffällig. Deshalb wurde er nach richterlichem Beschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.