Der neue U-Bahn-Betriebshof in Neuperlach-Süd, die Entwicklung der angrenzenden Flächen, die Neuperlacher Stadtsanierung und der Sachstand beim geplanten Kulturhaus auf dem Hanns-Seidel-Platz stehen voraussichtlich im Mittelpunkt der Bürgerversammlung für Perlach. Stadtrat Manuel Pretzl (CSU) wird den Abend an diesem Donnerstag, 21. Oktober, 19 Uhr, in der Turnhalle des Heinrich-Heine-Gymnasiums, Max-Reinhardt-Weg 27, moderieren.

Teilnehmen kann nur, wer einen Kontaktnachweis pro Hausstand ausfüllt. Dieser ist schon mit der Einladung an alle Haushalte versandt worden. Eine Teilnahme ist nur nach den am Tag der Bürgerversammlung gültigen Regelungen entsprechend der aktuellen Bayerischen lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung möglich. Eine medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-Maske ist durchgehend zu tragen, außer wenn ein Anliegen direkt am Mikrofon vorgetragen wird.