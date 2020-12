Weil er keine Maske tragen wollte, hat ein 61-Jähriger am Dienstagnachmittag in einer Bankfiliale in Altperlach randaliert. Der Kunde des Geldinstituts ging auf eine junge Angestellte los, die ihn auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen hatte, beleidigte sie mit obszönen Worten und begrapschte sie an der Brust. Dann stürmte er aus der Bank. Die Filialleitung rief die Polizei. Die fand den 61-Jährigen in dessen Wohnung. Gegen den Münchner wurden unter anderem Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung und Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzregelung erstattet. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen ihn.