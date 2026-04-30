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Instagram-Aufruf in München700 Fans wollen zwei Rapper sehen – Polizei muss einschreiten

Mehr als 50 Beamte waren im Einsatz, weil mehr als 700 Fans dem Aufruf zweier Rapper ins Einkaufszentrum in Neuperlach folgten (Symbolbild).
Mehr als 50 Beamte waren im Einsatz, weil mehr als 700 Fans dem Aufruf zweier Rapper ins Einkaufszentrum in Neuperlach folgten (Symbolbild). Peter Kneffel/dpa

Um ihr neues Album zu bewerben, hatten die Musiker ihren jeweils eine Million Fans über soziale Medien einen Auftritt am Einkaufszentrum PEP angekündigt. Das kann für die beiden teuer werden.

Von Joachim Mölter

Zwei Musiker haben am Mittwochabend einen größeren Menschenauflauf samt Straßensperrung in Neuperlach verursacht. Um ihr neues Album zu promoten, hatten die Rapper Azet und Dardan ihre Fans über Social-Media-Kanäle auf eine für 17 Uhr geplante Veranstaltung am Einkaufszentrum PEP hingewiesen. Den Instagram-Kanälen der beiden Künstler folgen jeweils mehr als eine Million Menschen.

Wie die Münchner Polizei am Donnerstag mitteilte, tummelten sich zur angegebenen Zeit dann in der Spitze bis zu 700 Personen am PEP. Weil sich einige Menschen bereits auf der Fahrbahn der Thomas-Dehler-Straße befanden, sperrten die zwischenzeitlich über die Aktion informierten Polizeibeamten vorsorglich die Straße.

Die Rapper selbst fuhren dann gegen 19.20 Uhr in einem schwarzen Porsche-Cabrio vor, wobei sie ihren Auftritt live streamten. Nach rund 25 Minuten beendeten sie ihre Aktion, ohne aus dem Auto ausgestiegen zu sein.

Nach Angaben der Polizei seien mehr als 50 Beamte im Einsatz gewesen. Nun wird gegen die beiden Rapper wegen möglicher Verstöße gegen verschiedene Rechtsvorschriften ermittelt, unter anderem das Versammlungsgesetz, weil die Veranstaltung nicht angemeldet war. Außerdem werde eine Kostenerhebung für den Polizeieinsatz geprüft.

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