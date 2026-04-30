Zwei Musiker haben am Mittwochabend einen größeren Menschenauflauf samt Straßensperrung in Neuperlach verursacht. Um ihr neues Album zu promoten, hatten die Rapper Azet und Dardan ihre Fans über Social-Media-Kanäle auf eine für 17 Uhr geplante Veranstaltung am Einkaufszentrum PEP hingewiesen. Den Instagram-Kanälen der beiden Künstler folgen jeweils mehr als eine Million Menschen.

Wie die Münchner Polizei am Donnerstag mitteilte, tummelten sich zur angegebenen Zeit dann in der Spitze bis zu 700 Personen am PEP. Weil sich einige Menschen bereits auf der Fahrbahn der Thomas-Dehler-Straße befanden, sperrten die zwischenzeitlich über die Aktion informierten Polizeibeamten vorsorglich die Straße.

Die Rapper selbst fuhren dann gegen 19.20 Uhr in einem schwarzen Porsche-Cabrio vor, wobei sie ihren Auftritt live streamten. Nach rund 25 Minuten beendeten sie ihre Aktion, ohne aus dem Auto ausgestiegen zu sein.

Nach Angaben der Polizei seien mehr als 50 Beamte im Einsatz gewesen. Nun wird gegen die beiden Rapper wegen möglicher Verstöße gegen verschiedene Rechtsvorschriften ermittelt, unter anderem das Versammlungsgesetz, weil die Veranstaltung nicht angemeldet war. Außerdem werde eine Kostenerhebung für den Polizeieinsatz geprüft.