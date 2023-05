"People of Colour brauchen nicht die Definition von Codeswitching, es ist ihre tägliche Realität", sagt Jasmin Tran, hier in ihrem Greenscreen-Studio. Sie studiert Kommunikationsdesign und hat gerade den Kurzfilm "What they see" gedreht.

Wenn People of Colour ihre Sprache dem sozialen Umfeld anpassen, nennt man das Codeswitching. Jasmin Tran, die dieses Phänomen aus eigenen Erfahrungen kennt, hat darüber nun einen Kurzfilm mit dem Titel "What they see" gedreht. Sie will nicht der Gesellschaft die Augen öffnen. Sie will Mut machen.