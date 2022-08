Rund 400 000 Beschäftigte fahren täglich in die Landeshauptstadt zur Arbeit, mehr als in Frankfurt am Main oder Berlin.

Pendler haben im vergangenen Jahr auf dem Weg zur Arbeit durchschnittlich fast 17 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Das teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung am Dienstag mit. Im Umland großer Arbeitsmarktzentren wie München seien die Strecken noch länger. Die Landeshauptstadt führt weiterhin die Liste der Großstädte mit den meisten Einpendlern an: Rund 400 000 Beschäftigte fuhren im vergangenen Jahr regelmäßig nach München. In Frankfurt am Main waren es dem Bundesinstitut zufolge knapp 385 000, in Hamburg 355 500 und in Berlin rund 327 000. Die Auswertung zeigt nicht, wie viele Menschen tatsächlich zur Arbeit gefahren sind oder aber im Home-Office tätig waren.