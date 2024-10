München hat erneut die mit Abstand meisten Arbeitspendler in Deutschland. 525 000 Menschen seien im vergangenen Jahr regelmäßig zur Arbeit in die Landeshauptstadt zur Arbeit gependelt, teilte das Bayerisches Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Zum Vergleich: Nach Berlin, das in der Rangliste auf Platz zwei liegt, pendelten 467 000 Menschen, nach Frankfurt am Main 463 000 und nach Hamburg knapp 460 000. Auf Rang neun liegt Nürnberg mit 195 500 Einpendlern.