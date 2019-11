Polizei sichert Video

Bei der Kleinst-Kundgebung von Pegida auf der Schwanthalerstraße sind am Freitagabend nach Angaben der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle Aida sowie des "Linken Bündnisses gegen Antisemitismus München" zwei antisemitische Videos gezeigt worden. Das Bündnis erhebt Vorwürfe gegen Pegida sowie gegen die Polizei, die nicht reagiert habe. Die Polizei widerspricht dem: Sie sei eingeschritten, habe das Videoband gesichert und der Staatsanwaltschaft zugeleitet.

Laut dem "Linken Bündnis" verbreiten in den Videos zwei Rabbiner die Ideologie einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung; einer von ihnen zitiert zustimmend aus Adolf Hitlers "Mein Kampf", Hitler habe die Juden gehasst, weil er Deutschland vor ihnen habe schützen wollen. Das "Linke Bündnis" beklagt, damit würden Juden für den Judenhass verantwortlich, Opfer also zu Tätern gemacht. Außerdem werde ein geschichtsrevisionistisches und antisemitisches Weltbild skizziert. Dass sich zwei Rabbiner äußern, ändere nichts am antisemitischen Gehalt der Aussagen. Das Bündnis, in dem unter anderem die Grüne Jugend und die Linksjugend "Solid" zusammengeschlossen sind, fordert nun, die Stadt solle Pegida künftig keine öffentlichen Auftritte mehr erlauben und die Polizei für Geschichtsklitterung und Antisemitismus sensibilisieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Pegida während eines Antifa-Kongresses provoziert. 2017 zeigte die Gruppe den Münchner Pegida-Chef Heinz Meyer mit der Figur "Paulchen Panther", die auch von den Terroristen des NSU verwendet wurde; daneben stand: "Paulchen jagt bald Antifa". Damals ermittelte der Staatsschutz. anl, wet