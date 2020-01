Pegida wollte am Freitagnachmittag auf dem Jakobsplatz demonstrieren, die Stadt erlaubte aber nur eine Kundgebung ein Stück weit entfernt.

Die rechtsextremistische Pegida-Bewegung hat ihre für heute Nachmittag geplante Kundgebung nahe der Münchner Synagoge abgesagt. Das teilte der SPD-Stadtrat Christian Vorländer der Süddeutschen Zeitung am Morgen mit. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) bestätigte, dass Pegida München in der Nacht per E-Mail seine "Versammlungsanzeige" zurückgezogen hat. "Dass die klein beigeben, ist ein toller Erfolg" und ein Zeichen "für das bunte München und gegen Antisemitismus", sagte Vorländer. Das Bündnis "München ist bunt" hatte zu einer großen Gegendemonstration aufgerufen.

Ursprünglich wollte Pegida heute, am Beginn des Schabbats, direkt vor der Synagoge gegen den jüdischen Glauben agitieren. Ihr Chef, Heinz Meyer, der für die NPD-Tarnliste BIA als Oberbürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl antreten will, möchte "Beschneidung von Säuglingen und Kindern verbieten". Das KVR untersagte die Kundgebung auf dem Jakobsplatz, ließ sie aber etwa 100 Meter weiter an der Ecke Sendlinger Straße und Dultstraße zu. Die Begründung der Behörde: Andernfalls seien öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet.

Das hatte Protest hervorgerufen: Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, nannte es sehr enttäuschend, "dass die Verwaltung eine Demonstration mit so deutlich antisemitischer Themensetzung in Hörweite des Jüdischen Zentrums gestattet". Um gegen Pegida zu demonstrieren, rief "München ist bunt" dazu auf, eine Menschenkette um das jüdische Gemeindezentrum zu bilden.

Diese werde es nun nicht geben, sagte Micky Wengatz, die Vorsitzende von "München ist bunt", am Vormittag. Man werde sich aber trotzdem am Jakobsplatz zu einer Demo treffen - auch wenn nach der Pegida-Absage weniger Menschen kommen dürften. "Wir werden da sein", sagte Wengatz, denn das "Anliegen, sich gegen Antisemitismus zu stellen", sei weiter aktuell. Meyer habe Ort und Zeit seiner Kundgebung ja ganz bewusst gewählt: an der Synagoge, zu Beginn des Schabbats und drei Tage vor dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.

Den Schabbat, den siebten Tag der Woche, als Ruhetag einzuhalten, ist eine wichtige Regel für alle Juden. Er beginnt am Freitag mit dem Sonnenuntergang, heute ist das um 17 Uhr.