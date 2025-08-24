Zum Hauptinhalt springen

LeopoldstraßeBetrunkener Radler bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Obwohl es entlang der Leopoldstraße einen Radweg gibt, fuhr ein 61-jähriger Mann am späten Freitagabend auf der Straße, wo er mit einem rückwärts einparkenden Fahrzeug kollidierte.
Obwohl es entlang der Leopoldstraße einen Radweg gibt, fuhr ein 61-jähriger Mann am späten Freitagabend auf der Straße, wo er mit einem rückwärts einparkenden Fahrzeug kollidierte. (Foto: Florian Peljak)

Der alkoholisierte 61-Jährige war mit dem Pedelec auf der Straße statt auf dem Radweg unterwegs, als er auf das Heck eines rückwärts einparkenden Autos auffuhr.

Gleich drei unglückliche Umstände haben dazu geführt, dass sich ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Landkreis München beim Zusammenprall mit einem Auto auf der Leopoldstraße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat. Der Mann fuhr auf der Fahrbahn statt auf dem Radweg, er war alkoholisiert und trug keinen Helm.

Kurz nach 23 Uhr war er stadtauswärts unterwegs, als auf Höhe der Giselastraße ein 33-jähriger Münchner am Straßenrand anhielt, um mit seinem Auto rückwärts einzuparken. Das übersah der 61-Jährige, prallte auf das Heck des Fahrzeugs, stürzte zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme war die Leopoldstraße gesperrt. Die Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

