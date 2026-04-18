Die Frage ist so simpel wie faszinierend: Was ist Leben? In dieser kurzen Wortkombination steckt eine Vielzahl weiterführender und essenzieller Fragestellungen, die schon Kinder beschäftigen: Woher komme ich? Wer bin ich? Warum bin ich so und nicht anders? Mit der Frage „Was ist Leben?“ („What is Life?“) hat der Biologe und Genetiker Paul Nurse, 77, seine lebenslange Arbeit als Wissenschaftler überschrieben und so lautet der Titel seines Bestsellers (erschienen 2020, knappe 180 Seiten).