München vor hundert Jahren: Am 1. April 1924 ergeht am Volksgericht in der Infanterieschule ein wegweisendes Urteil. Adolf Hitler wird für den Putschversuch vom 8. auf den 9. November 1923, mit dem die demokratische Ordnung gestürzt und eine Diktatur installiert werden sollte, wegen Hochverrats zur gesetzlichen Mindeststrafe von fünf Jahren Festungshaft verurteilt, von denen allerdings der Großteil auf Bewährung in Aussicht gestellt wird. Andere Putschisten kommen sogar noch glimpflicher davon.

In der Begründung des Urteils führte das Gericht aus, Hitler habe zwar eine gewaltsame Verfassungsänderung beabsichtigt. Allerdings seien „die Angeklagten bei ihrem Tun von rein vaterländischem Geiste und dem edelsten selbstlosen Willen geleitet“.

Ähnlich wird es in einem Leitartikel formuliert, der am Tag nach der Urteilsverkündung in den Münchner Neuesten Nachrichten (MNN) erscheint. In der wichtigsten Zeitung Süddeutschlands heißt es: „Wir machen keinen Hehl daraus, dass unsere menschlichen Sympathien auf Seite der Angeklagten in diesem Prozess und nicht auf Seite der Novemberverbrecher vom Jahre 1918 stehen.“

Der Beitrag ist namentlich nicht gekennzeichnet. Die SZ hat 1945 die Gebäude und die Druckmaschine der MNN übernommen, sich im Laufe ihrer eigenen Geschichte immer wieder auf ihre Quasi-Vorgängerzeitung bezogen und deren kritische Haltung gegenüber den Nationalsozialisten herausgestellt. Der Kommentar, in dem Hitler-Sympathien formuliert wurden (hier im Original dokumentiert), passt nicht in dieses Bild.

Durch das Schildern der Umstände, in denen er entstand, soll dieses nun vervollständigt werden – in diesem Fall durch einen Gastbeitrag von Michael Brenner, Inhaber des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und Kultur der Ludwig-Maximilians-Universität, zum Forschungsstand zu Paul Nikolaus Cossmann, der damals den Kurs der MNN maßgeblich mitbestimmte:

Dem Dolchstoß zugetan

Paul Nikolaus Cossmann kommt die zweifelhafte Ehre zu, der am meisten vergessene einflussreiche Münchner der Zwanzigerjahre zu sein. Er war Herausgeber der Süddeutschen Monatshefte und politischer Berater der Münchner Neuesten Nachrichten. Zu seinen Vertrauten gehörten die Vertreter der konservativen „Ordnungszelle Bayern“ und die Ruhrbarone. Er half, die diffamierende Dolchstoßlegende und antisemitische Stereotype zu verbreiten.

Als Cossmann 1869 in Moskau geboren war, war sein Vater Bernhard gerade Professur für Violoncello am Konservatorium der Kaiserlichen Musikgesellschaft in Moskau. Cossmanns Eltern, beide deutsche Juden, kehrten bald nach Deutschland zurück. Paul Nikolaus wuchs in Baden-Baden und Frankfurt auf, glänzte in seinen philosophischen und naturwissenschaftlichen Studien und beeindruckte schon in jungen Jahren seine Zeitgenossen. Josef Hofmiller, mit dem er 1903 die Süddeutschen Monatshefte gründete, sagte über ihn: „Ich habe glänzendere Redner gehört, – einen überzeugenderen nie.“

Die Zeitschrift, zu deren Gründern auch der Politiker Friedrich Naumann und der Komponist Hans Pfitzner gehörten, war zunächst liberal ausgerichtet. Während des Ersten Weltkriegs änderte sich dies. Nun verbreitete sie Kriegsbegeisterung und Nationalismus. Nach Kriegsende propagierte sie die Dolchstoßlegende und den damit verbundenen Antisemitismus.

Detailansicht öffnen Der Dolchstoß ist eine Verschwörungstheorie, die von der deutschen Obersten Heeresleitung verbreitet wurde. Sie besagte, das deutsche Heer sei im Ersten Weltkrieg "im Felde unbesiegt" geblieben und habe durch "vaterlandslose" Zivilisten - insbesondere Sozialdemokraten, demokratische Politiker und linke Juden - den entscheidenden "Dolchstoß" erhalten. Die Süddeutschen Monatshefte verbreiteten dies, wie das Titelblatt aus dem April 1924 zeigt. (Foto: privat)

Cossmann war bereits 1905 zum Katholizismus konvertiert und versuchte, seine jüdische Abstammung durch antijüdische Einstellungen zu verdecken. Der Historiker Karl Alexander von Müller, der im Dritten Reich große Karriere unter anderem als Leiter des NS-Instituts zur Erforschung der Judenfrage machen sollte, erinnerte sich, dass Cossmann mit ihm einige Male „über seine Abkehr vom Judentum, ja seine oft physische Abneigung gegen alles Jüdische“ sprach.

In den Süddeutschen Monatsheften gab er jenen Stimmen Platz, die vor der Gefahr eines „jüdischen Bolschewismus“ warnten. Auch er selbst griff in diese Debatte ein. Mit dem Eifer eines jüdischen Renegaten charakterisierte er das Judentum als die alttestamentarische Religion des Hasses und sprach von jüdischen Sozialisten als einer „Aktiengesellschaft“. In der zunehmend rassistisch aufgeladenen Atmosphäre im München der Nachkriegsjahre wollte Cossmann klarstellen, in welches Lager er gehörte – und vor allem, zu welchem er nicht mehr zuzurechnen sei.

Konservative jüdische Leser empörten sich, so wie der Kinderarzt Karl Oppenheimer und seine Frau Klara in einem Leserbrief: „Die gesamte Judenschaft soll haftbar und verantwortlich sein für alles, was ein Jude in der ganzen Welt Schlechtes und Verwerfliches tut.“ Jüdische Sozialdemokraten wie der Münchner Rechtsanwalt Philipp Löwenfeld bezeichneten ihn trotz seiner jüdischen Herkunft als Antisemiten. Sein Sozius Max Hirschberg charakterisierte ihn ähnlich: „Cossmann war ein höchst gebildeter, aber charakterlich minderwertiger Mann, dem zum Kampfe gegen den Fortschritt kein Mittel, weder Wortbruch noch Vertrauensbruch noch Denunziation zu niedrig war.“ Für Hirschberg bot Cossmann „ein trauriges Schauspiel, das mich immer mit Ekel und Verachtung erfüllte.“

Cossmanns Einfluss sollte zu Beginn der Zwanzigerjahre weit über das Wirkungsfeld der Süddeutschen Monatshefte hinausreichen. Er war der Mittelpunkt des geheimen Gäa-Zirkels (benannt nach dem altgriechischen Wort für Land), in dem führende Köpfe der deutschen Schwerindustrie, des Bauernverbandes, der Münchner Politik, unter ihnen der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler und der Historiker Karl Alexander von Müller, zu jährlichen Klausurtagungen zusammenkamen und 1923 Diktaturpläne für Bayern schmiedeten.

Als politischer Berater der Münchner Neuesten Nachrichten und Generalbevollmächtigter des Verlags, der die wichtigste Münchner Tageszeitung druckte, übte Cossmann auf die größte Tageszeitung der Stadt entscheidenden Einfluss aus. Er war an deren Rechtsruck beteiligt, verfügte über enge Beziehungen zu ihren neuen Besitzern und installierte Fritz Gerlich 1920 als Chefredakteur.

Im Juli jenes Jahres hatte ein Konglomerat mehrerer Ruhrindustrieller die Mehrheitsanteile des Knorr & Hirth Verlags, der die Zeitung publizierte, übernommen. In der breiteren Öffentlichkeit wurde dies nicht groß bekannt, da die neuen Eigentümer den Eindruck einer außerhalb von Bayern ferngesteuerten Zeitung vermeiden wollten und sich hinter einer zu diesem Zweck gegründeten Süddeutschen Treuhandgesellschaft versteckten.

Doch der Ruf der wichtigsten Münchner Zeitung war unter liberalen und linken Lesern ruiniert. Die Weltbühne kommentierte: „Es ist ein Schandblatt, gewiss, seines Inspirators Paul Nikolaus Cossmann durch und durch würdig, und trägt die Hauptschuld an der Verrottung Bayerns.“ Und aus seiner Gefängniszelle schrieb der Dichter und ehemalige Münchner Revolutionär Erich Mühsam: „Hier erzählt man, die Münchner Juden hätten solidarisch das Abonnement auf die Münchner Neuesten Nachrichten abbestellt und ihre Inserate zurückgezogen, sodass das unter demokratischer Falschflagge segelnde Dreckblatt mit einem Defizit von 70 Millionen die Jahresbilanz abschloss.“

Eine solche Initiative gab es zwar nicht, aber einzelne Münchner hatten die Zeitung abbestellt. Die Alternativen einer hochwertigen liberalen Zeitung in München waren allerdings begrenzt, wie ein Bericht der preußischen Gesandtschaft 1920 verdeutlichte: „In ganz Bayern gibt es nicht eine Zeitung, die sich über das Niveau des Provinzblattes erhöbe. (...) Das einigende Band, das die bürgerlichen Zeitungen Bayerns umschlingt, ist (...) das Mäkeln am Reich und an Berlin.“

Die konservative bayerische Regierung jedenfalls erwies sich dankbar, wie der später am Hitler-Putsch beteiligte Justizminister Christian Roth Cossmann in einem Schreiben vom Juli 1921 ausdrücklich versicherte: „Exzellenz von Kahr ist mit mir der Meinung, dass die M.N.N. durch ihre zielbewusste, nicht ausgesprochen parteipolitische Haltung der Regierung sehr schätzenswerte Dienste geleistet haben.“

Cossmann spielte auch eine unrühmliche Rolle in mehreren spektakulären Gerichtsprozessen, die zu Beginn der Zwanzigerjahre Aufsehen in der Landeshauptstadt erregten. In einem ersten Verleumdungsprozess war Cossmann der Angeklagte, nachdem er zahlreiche Hochverratsvorwürfe gegen den bereits ermordeten Ministerpräsidenten Kurt Eisner und dessen Sekretär Felix Fechenbach gestreut hatte. Fechenbach war der Ankläger, doch das Gericht machte daraus einen Schauprozess gegen Eisners und Fechenbachs angebliche Dokumentenfälschungen.

Zu einem zweiten Prozess kam es, als Fechenbach im August 1922 verhaftet wurde. Der Vorwurf lautete auf Landesverrat – und kam von Cossmann. Nach der Verurteilung Fechenbachs zu elf Jahren Zuchthaus machte das Wort vom deutschen Dreyfus-Prozess schnell die Runde.

Gegen Ende der Weimarer Republik wurde es ruhig um Cossmann. Er wusste natürlich, dass er für die Nationalsozialisten als geborener Jude trotz seiner Taufe und seines Nationalismus untragbar war. Während eines Kuraufenthalts in Bad Wörishofen wurde er im April 1933 beim Verlassen einer Kirche verhaftet. Welche Ironie der Geschichte, dass er, der dies oft genug anderen vorgeworfen hatte, nun selbst des Landesverrats bezichtigt wurde. Sein Verbrechen war es, die Restauration der Monarchie unter dem bayerischen Kronprinzen befürwortet zu haben.

Ein Jahr später wurde er wieder freigelassen und lebte mehrere Jahre zurückgezogen in Ebenhausen. Während seine Schwester noch nach England flüchten konnte, wurde er kurz nach Beginn der Deportationen jüdischer Münchner im Jahre 1941 zunächst in das Sammellager Berg am Laim, im Sommer 1942 dann nach Theresienstadt gebracht, wo er wenig später verstarb.

Der fromme Katholik wurde nach jüdischem Ritual eingesegnet. Für seine einstigen Widersacher änderte sein tragischer Tod nichts an seinem unheilvollen Wirken. Der Literaturkritiker Hermann Sinsheimer urteilte, er habe nie wieder in einem Leben einen Mann kennengelernt, der „so glühend für eine so schlechte Sache eingetreten“ sei.

Und Max Hirschberg resümierte Cossmanns Leben: „Das tragische Ende dieses seltsamen Schriftstellers und Politikers darf nicht an der Feststellung hindern, dass er eine der verhängnisvollsten Figuren in der Gegenrevolution und in der deutschen Republik gewesen ist.“

Hinweis der Redaktion: Die historischen Zitate wurden in der Rechtschreibung an die aktuellen Regeln angepasst.