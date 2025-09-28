Erst eine Feuchtigkeitscreme, dann Grundierung, dann ein Fixierpulver. Auf dem YouTube-Kanal der amerikanischen Dragqueen Trixie Mattel kann man einer Verwandlung zuschauen. Das Video beginnt mit Brian Michael Firkus, wie Mattel mit bürgerlichem Namen heißt, einem Mann mit rundem Gesicht und Stoppelglatze. 20 Minuten und circa 200 Schichten Make-up später ist Firkus verschwunden. Stattdessen sitzt nun Trixie an seinem Platz mit riesigen pinkfarbigen Lippen und überdimensionierten Augenbrauen.

Was Firkus in seinem Video zeigt, ist Drag, eine queere Kunstform. Schritt für Schritt erklärt er seine Verwandlung zur Bühnenfigur. Wie oft im Drag wechselt er dabei das Geschlecht und zeigt als Trixie Mattel eine übertriebe Version des gesellschaftlichen Frauenbildes – mit der typischen Überdosis Glitzer und Extravaganz.

Auch in München hat sich über die Jahre eine lebendige Drag-Szene gebildet. Und viele, die heute auf der Bühne stehen, haben ihr Know-how aus Videos wie dem von Trixie Mattel. So auch Vicky Voyage. Voyage ist eine der bekanntesten Dragqueens Münchens und tourt mit ihrem Programm durch die ganze Republik. Bis dahin war es aber ein weiter Weg: Als sie anfing, mit Drag zu experimentieren, musste sie sich das Wissen dafür aus dem Internet zusammenklauben.

Für die nächsten Drag-Generationen will Voyage jetzt den Einstieg in die Szene erleichtern und aus dem digitalen Raum ins Reale holen. Daher startet die Dragqueen zusammen mit dem Pathos Theater am 30. September die „DRAGademy“, eine Workshop-Reihe, die in neun Monaten und zwölf Terminen zum ersten eigenen Drag-Auftritt führen soll.

Jay Miniano, auch bekannt als Dragqueen Pinay Colada, ist ein fester Bestandteil der Dragcommunity in München. (Foto: Raphael Renter)

Schon in der Vergangenheit gab es Drag-Kurse zu einzelnen Themen. Die DRAGademy soll jetzt aber alle verschiedenen Dimensionen der Kunstform bündeln und erklären. So geht es in den ersten beiden Workshops um den richtigen Einsatz von Pinseln, Schwämmen und Schminke (30.9./5.10.), später dann um Glitzer-Perücken und das passende Outfit (9.11./14.–15.3. 2026). Dazu werden auch die Soft Skills hinter einer Dragshow behandelt: Wie moderiert man einen Abend (15.12.)? Wie kann man bei einem Auftritt mit der Belichtung spielen (14.1.2026)? Und wie entwickelt man seine Performance zu einer Geschichte, die Zuschauer anlockt (2.2. 2026)?

Wer sich in der Münchner Drag-Szene auskennt, wird einige der Dozenten wiedererkennen: So unterrichten neben Vicky Voyage etwa die Dragkings Perry Stroika und Alexander Cameltoe sowie die Königinnen Pinay Colada und PhiPhi Cumfort.

Der Berliner Dragking Alexander Cameltoe widmet sich dem Spiel mit verschiedenen Formen von Männlichkeit. (Foto: Tony Stewart)

Teilnehmer können frei entscheiden, ob sie nur an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen oder ob sie das Gesamtprogramm von A bis Z buchen. Wer sein eigenes Material mitbringt, zahlt für die meisten Kurse zwischen 59 und 79 Euro. Wer noch mit Schminke, Perücken und Kleidern ausgestattet werden muss, kann je nach Kurs 20 bis 40 Euro drauflegen und das Rundum-sorglos-Paket buchen. Das Angebot richtet sich dabei explizit auch an totale Anfänger, ohne Bühnen- oder Drag-Erfahrung.

Das große Ziel des Workshops dürfte am 24. Juni nächsten Jahres erreicht sein: An diesem Tag sollen die Teilnehmer auf der Bühne des Pathos-Theaters in einer eigenen Show zeigen, was sie in den vergangenen neun Monaten gelernt haben.

Vicky Voyage und das Pathos blicken aber noch weiter in die Zukunft: Wenn die „DRAGademy“ gut ankommt, könnte daraus eine wiederkehrende Institution entstehen. Und damit eine langfristige Alternative zu Online-Tutorials für den Einstieg in die Welt des Drags.

The DRAGademy, kuratiert von Pathos Theater & Vicky Voyage, elfteilige Workshopreihe mit finalem Showing, Dienstag, 30. September, bis 24. Juni 2026, diverse Orte, www.pathos.de