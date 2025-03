Kritik von Yvonne Poppek

Für Reichsfreifrau Gabrielle von Schechtolsheim bedeutet nicht einmal der Tod eine natürliche Grenze. In ihre Trauerfeier hinein, schiebt sie den Sargdeckel auf, hebt sich aus dem Polster, grummelt und röchelt ein „So, da wäre ich nochmal“, um dann ein paar Sachen richtig zu rücken. Dass die Superreichen immer so schlecht wegkommen in Deutschland, stört sie einfach. Da hat sie einige Einwände, und die packt sie jetzt aus.