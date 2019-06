26. Juni 2019, 18:43 Uhr Theater Liegen für den Frieden

50 Jahre nach dem Bed-in von Yoko Ono und John Lennon gibt es in München ein Revival. Die Leiterinnen des Pathos Theaters laden die Münchner ein, drei Tage bei ihnen im Bett zu liegen.

Interview von Gerhard Fischer

Yoko Ono und John Lennon haben vor 50 Jahren zwei Wochen im Bett verbracht, um für den Weltfrieden zu demonstrieren. Das Pathos Theater in der Dachauer Straße feiert dieses Jubiläum mit dem dreitägigen Bed-in "Make art, not war". Das Pathos, heißt es in einer Mitteilung, lädt "alle Erschöpften und Aufständischen ein, mit uns das Bett zu teilen. Drei Tage liegen bleiben und nachdenken, reden, Kaffee trinken, Musik hören, singen, schreiben, streiten, träumen und Frühstück ans Bett." Judith Huber, 50, und ...