Welche Rolle spielte das Reichspatentamt in der NS-Zeit bei der Arisierung von Patenten jüdischer Bürger? Historiker Jan Björn Potthast will das mit einem Forschungsprojekt klären. Er erklärt, welche Fragen offen sind.

Interview: Barbara Galaktionow

Was passierte in der Zeit des Nationalsozialismus im Reichspatentamt? Welche Rolle spielte die Behörde bei der Arisierung von Patenten und Markenrechten? Wie ging sie mit ihren jüdischen Mitarbeitern um? Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München möchte die Geschichte seiner Vorgängerinstitution in der NS- und Nachkriegszeit umfassend aufarbeiten und hat dafür ein Forschungsprojekt ausgeschrieben. Bewerbungsfrist ist der 16. März. Jan Björn Potthast hat die Ausschreibung für das Amt erarbeitet. Er ist Redakteur beim DPMA und promovierter Historiker.