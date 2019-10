Cochlea-Implantat

Mit ihrer Erfindung gelang es dem Ehepaar Ingeborg und Erwin Hochmair ein menschliches Sinnesorgan zu ersetzen. In den frühen 1980er-Jahren entwickelten sie das Cochlea-Implantat. Es gibt Gehörlosen und stark schwerhörigen Menschen die Möglichkeit, zu hören. Akustische Signale werden in elektrische Impulse umgewandelt und diese werden an das Gehirn geschickt.