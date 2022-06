Der München-Pass bietet Menschen mit geringem Einkommen Vergünstigungen für das Leben in der teuren Stadt, etwa für einen Besuch im Museum oder Schwimmbad. Die Jusos fordern nun die Rathauskoalition auf, die Zugangsvoraussetzungen so zu verändern, dass auch Auszubildende und Studierende davon profitieren können. Sie können den Pass bisher nicht beantragen. "Junge Menschen leiden enorm unter den aktuellen Preissteigerungen, viele Studierende haben in der Corona-Pandemie ihre Nebenjobs verloren", sagt der Münchner Chef der SPD-Jugendorganisation, Benedict Lang. Einen Tag nach dem Vorstoß der Jusos veröffentlichte die CSU-Fraktion im Stadtrat am Dienstag einen ähnlich lautenden Antrag. Nach dem Willen der CSU braucht es zudem eine Kampagne, um den Pass bekannter zu machen.