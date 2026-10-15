Mitten in Pasing ist am Donnerstagmittag ein Goldhändler ausgeraubt worden. Wie ein Sprecher der Münchner Polizei mitteilte, sei ein entsprechender Notruf um 12 Uhr eingegangen. Demnach sei die Auslage eines auf An- und Verkauf von Edelmetallen spezialisierten Geschäfts am Anfang der Bodenseestraße, direkt am Pasinger Marienplatz, ausgeräumt worden. Dabei seien Edelmetalle, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Betrages geraubt worden.

In der ersten Information der Polizei war zunächst von zwei Tätern die Rede gewesen; im Laufe des Nachmittags wurde das dahingehend korrigiert, dass „mindestens“ eine Person das Geschäft betreten und den Raub verübt haben soll. Ob ein Komplize dabei war, sei noch nicht gesichert und Teil der aktuellen Ermittlungen. Die hat das für Raubdelikte zuständige Kommissariat 21 übernommen.

Nach Angaben der Beamten habe der Täter bei dem Überfall einen Mitarbeiter des Geschäfts gefesselt und mit Schlägen leicht verletzt. Möglicherweise sei auch ein Elektroimpulsgerät verwendet worden, ein sogenannter Elektroschocker. Der Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst ambulant am Einsatzort behandelt.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Neben den Besatzungen von mehr als 15 Streifenwagen waren auch zahlreiche Unterstützungskräfte im Einsatz. Unter anderem hatten die Beamten einen Polizeihund zur Spurenaufnahme sowie einen Hubschrauber angefordert. Die Maßnahmen brachten zunächst keinen Erfolg.

Bislang gibt es nur eine vage Beschreibung des Verdächtigen: Er habe einen schwarzen Pullover mit Kapuze getragen, außerdem Englisch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 089/29100 zu melden.