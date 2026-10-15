Mitten in Pasing ist am Donnerstagmittag ein Goldhändler ausgeraubt worden. Nach ersten Informationen der Polizei haben kurz vor 12 Uhr zwei Personen die Auslage des auf An- und Verkauf von Edelmetallen spezialisierten Geschäfts ausgeräumt und Schmucksachen in bislang unbekanntem Wert mitgenommen. Das Geschäft befindet sich am Anfang der Bodenseestraße, direkt am Pasinger Marienplatz.

Die Polizei leitete umgehend die Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. Neben den Besatzungen von rund 15 Streifenwagen waren auch zahlreiche Unterstützungskräfte im Einsatz. Unter anderem hatten die Beamten einen Polizeihund zur Spurenaufnahme sowie einen Hubschrauber angefordert. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht. Das für Raubdelikte zuständige Kommissariat 21 übernahm die Ermittlungen.