24. Juli 2019, 21:26 Uhr München Pasinger Kleinstaat

Beim diesjährigen Planspiel verwandelt sich das Elsa-Brändström-Gymnasium in "Brändland". In der fiktiven Nation, die über eine Währung und Hymne, Parlament und Ministerien sowie Betriebe und Behörden verfügt, haben die Schülerinnen und Schüler drei Tage lang das Sagen

Von Pauline Stahl, Pasing

Selin Kalkan betritt den Raum im weißen Kleid, in der Hand hält sie bunte Blumen aus Papier, der Hochzeitsmarsch ertönt. Kurz darauf öffnet Luca Vogl, weißes Hemd, kurze Jeans und Sneaker, die Tür. Er folgt dem Weg, der durch zwei Bänder gekennzeichnet ist, auf denen "Just Married" steht, bis er neben Kalkan, seiner Braut steht. Nun wird geheiratet, an diesem Mittwochvormittag im städtischen Elsa-Brändström-Gymnasium in Pasing.

Allerdings handelt es sich sowohl bei den Standesbeamten als auch beim Brautpaar selbst um Schüler, die Hochzeit ist nur gespielt. Nicht mal ein Liebespaar sind die beiden im echten Leben, sondern "nur beste Freunde", wie Kalkan sagt. Was sich in dem Klassenzimmer abspielt, ist Teil des Planspiels "Schule als Staat", welches das Gymnasium in dieser Woche durchführt. Von Dienstag bis Donnerstag wird die Schule zum "Brändland", einem Staat mit eigenen politischen Strukturen, Betrieben, Presse, kulturellen Events, einer Bank und eben einem Standesamt. Sogar eine eigene Nationalhymne singen die Schüler, bezahlt wird mit der Währung "Brändi".

Die Schüler können sich spielerisch mit dem Leben beschäftigen, so wie hier bei einer Nachstellung der Eheschließung. (Foto: Catherina Hess)

Für Kalkan und Vogl ist es bereits das zweite Mal, dass sie bei der Projektwoche mitmachen und auch schon die zweite Hochzeit miteinander. Denn damit jeder Schüler während seiner Schullaufbahn an dem Gymnasium zwei Mal "in den Genuss kommt", daran teilzunehmen, findet die Projektwoche laut der Schulleiterin Sigrid Fischer-Jokl alle vier Jahre statt. Sie und ihre Kollegen geben an diesen drei Tagen die Kontrolle über das Gymnasium komplett an die Schüler ab. "Ich genieße währenddessen auch das gesellschaftliche Leben", sagt Fischer-Jokl. Mit "Brändi" habe sie sich schon ausreichend eingedeckt. Möglichkeiten, die eigene Währung auszugeben, gibt es in der Schule genug.

Zwei Mädchen stellen an einem Stand auf dem Schulhof filigrane Ringe und Stoffarmbänder her, Klassenräume sind nun Friseurläden, Tattoostudios und eine Post. Wer etwas kaufen möchte, muss zunächst Euro in Brändi umtauschen. Der Wechselkurs ist gut, für vier Euro gibt es 20 Brändi. Davon können sich Schüler und Lehrer, aber auch Eltern und Besucher aus anderen Schulen "Brändi-Candy", Kuchen, Crêpes oder, angesichts der aktuell recht hohen Temperaturen, ein kühles Himbeerwasser kaufen.

Eine Mitarbeiterin des Ministeriums, Noela Kovac, verbringt ihre Pause lieber im etwas stickigen Casino. Sie ist für die Erstellung von Reisepässen zuständig und hat zurzeit nichts zu tun. In dem abgedunkelten Klassenzimmer läuft Rapmusik, ein Beamer projiziert ein Musikvideo auf die Wand über der Tafel. An einem großen Tisch sitzen sieben Schüler und pokern. "Wir spielen um Brändi", sagt Kovac, "Damit kann man die Chips kaufen und dann wieder umtauschen."

Ein paar Räume weiter geht es etwas ruhiger zu, Gebetsteppiche liegen auf dem Boden. Mena Elarian und ihre Mitschüler verkaufen in der "Moschee" orientalische Backwaren und Gebetsketten. "Außerdem informieren wir über unsere Religion", sagt die Schülerin.

Doch so ruhig ist es im "Brändland" nicht überall. "Polizei, ist hier irgendwo Polizei?" ruft ein Schüler, der durch die Gänge läuft. Die Justizvollzugsbeamten haben einiges zu tun und auch ernste Gerichtsverhandlungen finden an diesem zweiten Tag der Projektwoche statt. Einen Banküberfall gab es bereits und die Polizisten streikten für mehr Gehalt. Wie damit umgegangen werden soll, wird schon mittags in der Parlamentssitzung besprochen. Hier taucht auch der Präsident Luis Patz für kurze Zeit auf, um nach dem Rechten zu sehen. Während sich die anderen Schüler um ihre gewünschten Berufe bewerben mussten, wurde er mit seiner "Liberalen Partei" demokratisch gewählt. Dass sein Job so viel Arbeit wird, hätte der 16-Jährige nicht gedacht. "Es ist schon anders, als ich erwartet habe." Einige Male musste der Schüler nachmittags länger in der Schule bleiben, weil es so viel zu organisieren gab. Doch genau solche Erfahrungen sind es laut der Schulleiterin, die das aufwendige Planspiel letztlich ausmachen. "Das Ziel ist, dass die Schüler erfahren, wie ein Staat mit seiner Politik und Wirtschaft funktioniert." Mehr als ein Jahr lang habe die Planungsphase gedauert. Nun sei es umso schöner zu sehen, wie sehr sich Schüler und Lehrer reinhängen. Denn genau das tun sie, mit teils großer Ernsthaftigkeit. Wie auch Kalkan und Vogl, die beim diesjährigen "Brändland" ihr Ehegelöbnis von vor vier Jahren erneuert, und ihre Mitschüler damit zu Tränen gerührt haben. Nur Kleinigkeiten, wie ein Kichern von den Zuschauer während der Zeremonie rufen in Erinnerung, dass es sich nicht um eine echte Hochzeit handelt und der Staat nur für drei Tage existiert.