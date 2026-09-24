Die Kinder, die 2022 geboren wurden, sind jetzt im Kindergartenalter. Morgens hinein in die friedlich-fröhliche Tagesstätte, nachmittags wieder raus, zurück ins vertraute Zuhause. In zwei Jahren werden sie vermutlich eingeschult, schleppen dann mit großem Stolz ihre riesigen Schulranzen und -tüten zur Grundschule. Die Eltern werden dabei sein, vielleicht die Großeltern. So zumindest könnte man es sich vorstellen, ein normales Kinderleben in Deutschland.

Und 1200 Kilometer weiter östlich? In der Ukraine? Denkt man daran, bricht diese Vorstellung zusammen. Drohnenangriffe, zerstörte Wohnhäuser, Familien, die nachts in schutzbietende Keller und U-Bahnhöfe flüchten. Eine friedliche Entwicklung ist hier kaum möglich. Was passiert in einer solchen Gesellschaft? Es ist eine harte Frage, mit der sich das dritte ukrainische Theaterfestival „Soloway Fest“ in der Pasinger Fabrik auseinandersetzen soll. Eingeladen sind vom 29. September bis zum 4. Oktober Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine. Sie werden ihre Sicht auf das Thema „Generation Interrupted“ präsentieren.

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Eröffnet wird das Festival mit der Produktion „Borschtsch – Das Überlebensrezept meiner Mutter“. Wie alle Abende wird auch jener in ukrainischer Sprache mit deutschen Übertiteln gezeigt. Das Stück, das drei Alltagsminiaturen aus der besetzten Ukraine erzählt, hat Maryna Smiljanez geschrieben, Tetiana Hubrii inszeniert, es eröffnete bereits vor einem Jahr als Eigenproduktion das Festival. „Auf der Bühne wie im Saal wird viel geweint – und zugleich gelacht. Ein Wechselbad der Gefühle, das von patriotischen „Slawa Ukrajini“-Rufen (Ehre der Ukraine) durchbrochen wird“, beschrieb die SZ den Abend.

Von Regisseur Stas Zhyrkov, der auch schon an den Kammerspielen inszeniert hat, ist „Squirrel Who Has Lived For 100 Years“ in der Pasinger Fabrik zu sehen. Foto: Deutsch Ukrainische Freundschaft München

Weitere fünf Inszenierungen werden darauf folgen. Etwa das Monodrama „Squirrel, Who Has Lived For 100 Years“, eingerichtet von Stas Zhyrkov (2.10.). Der ukrainische Regisseur lebt seit Kriegsbeginn in Deutschland und hat bereits an mehreren großen Theatern inszeniert, unter anderem auch an den Münchner Kammerspielen. In der auf dem Festival gezeigten Produktion erzählt ein Eichhörnchen von den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts.

Zhyrkov leitete vor dem Angriff der Russen zuerst das Golden Gate Theater, später das Left Bank Theatre in Kiew. Dort arbeitete auch Hubrii als Regisseurin. Auf dem Festival wird nicht nur ihre Inszenierung von „Borschtsch“ zu sehen sein, sondern auch die Komödie „Take It All From Life“ (3.10.) und das sich mit dem Übersinnlichen beschäftigende Stück „The Brody Phenomena“ (4.10.). Die dritte Regisseurin, die eingeladen ist, ist Regie Oksana Dmytriieva mit „The Empire Must Die“ (30.9.) und „Brecht. Cabarett“ (1.10.).

3. Ukrainisches Theaterfestival „Soloway Fest“ in der Pasinger Fabrik, 29. September bis 4. Oktober, Infos unter: www.pasinger-fabrik.de