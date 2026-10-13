Was passiert hier? Was wird hier erzählt? „Liquids“ nennt das Künstlerduo Portmanteau diese Arbeit in der Ausstellung „Fake Noise, True Image“, die aktuell in der Pasinger Fabrik zu sehen ist.

Hinter dem niedrigen Elektrozaun steht ein Konstrukt aus Metallrädern, das an ein altes Wasserrad erinnert. Mehrere kleine Holzkoffer und Glocken sind daran befestigt, links daneben steht ein schmaler Automat. Ein Münzwurf genügt, 50 Cent, klack!, schon setzt sich die seltsame Apparatur in Bewegung. Glocken klingeln, Schafe blöken – für einen Moment fühlt man sich wie auf einer Alm. So empfängt einen die neue Ausstellung in der Pasinger Fabrik.