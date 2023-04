Beim Umbau des Platzes vor zehn Jahren war die Anzeige spurlos verschwunden. Bis zum Sommer soll ein neuer Zeitmesser stehen - denn dann steht ein großes Jubiläum an.

Von Ellen Draxel

Die Uhrzeit im Fokus zu haben, ist für Bahnreisende essenziell. Ein Touch aufs Handy verrät, wann welches Gleis erreicht werden muss, um den Zug nicht zu verpassen. Noch einfacher ist der Blick auf die Zeiger einer Bahnhofsuhr - sofern eine in Sichtweite ist. In Pasing ist sie es nicht: Auf dem Vorplatz von Bayerns viertgrößtem Bahnhof fehlt ein weithin sichtbarer Zeitmesser. Bevor Pasings Zentrum vor rund zehn Jahren umgestaltet wurde, gab es dort zwar schon mal eine Bahnhofsuhr. In klassischer DB-Optik mit rundem Zifferblatt. Auf stählernen Säulen thronte sie freistehend vor einer damals noch existenten Grünfläche. Aber im Zuge des Umbaus verlor sich ihre Spur.

Seitdem hat der Bezirksausschuss diverse Anläufe unternommen, das Manko zu beheben, ohne Erfolg. Bis vor wenigen Tagen: Da sagten Vertreter der Bahn einigen Lokalpolitikern erstmals zu, dass wieder eine Uhr vor dem Haupteingang errichtet werden darf. Vorausgesetzt, der Denkmalschutz und das Landschaftsarchitekturbüro Topotek 1, das 2007 den Wettbewerb zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes gewonnen hat, stimmten zu. Für die Bürgervertreter ein symbolisches Geschenk, rechtzeitig zum 150. Geburtstag des Pasinger Bahnhofs in diesem Sommer. Allerdings eines, für dessen Finanzierung sie selbst werden sorgen müssen.

Warum aber auf einmal diese Kehrtwende bei der Bahn? Geholfen bei der Überzeugungsarbeit hat ein konkretes Modell, eine Skizze von Dorothee Brunner. Die Architektin und Künstlerin kreierte auf Wunsch ihres Vaters Karl-Heinz Wittmann (Freie Wähler) einen Entwurf. "Die Uhr ist mein Kind, ich beschäftige mich schon lange mit diesem Thema", erklärt der Stadtteilpolitiker die Bitte an seine Tochter. Die Bahnhofsuhr von Brunner ist eine schlichte, auf Stelen sitzende Funkuhr in Würfeloptik, passend zum Bahnhofsgebäude rot lackiert und von allen Seiten sichtbar.

Detailansicht öffnen So könnte die Uhr nach dem Entwurf der Architektin und Künstlerin Dorothee Brunner aussehen. (Foto: Dorothee Brunner)

Doch noch ist das Projekt nicht ganz in trockenen Tüchern. Eine Firma im Schwäbischen, die die Uhr herstellen soll, hat Wittmann schon gefunden. Nun ist das Baureferat gebeten, die Situierung und den Einbau zu planen und eine Kostenschätzung abzugeben. Er freue sich, sagt Wittmann, "wenn die Kosten bei 35 000 bis 40 000 Euro enden" - und die fertige Uhr dann so schnell wie möglich aufgestellt wird. Spätestens zum Jubiläum des Pasinger Bahnhofsgebäudes.

Am 1. Mai 1873 wurde das älteste noch erhaltene Bahnhofsgebäude in Oberbayern feierlich eröffnet. Die Bahn will diesen runden Geburtstag mit einem großen Sommerfest im Juli gebührend feiern. Geht es nach dem Bezirksausschuss, auch mit einer Dampflok-Fahrt.