Eine Bademeisterin habe den Jugendlichen an den Beckenrand gebracht, andere Badegäste zogen ihn aus dem Wasser. Nach der Wiederbelebung kam der 17-Jährige am Dienstag in ein Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand ist derzeit nicht bekannt. Auch wie er in das Becken geriet, ist noch unklar.