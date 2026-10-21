Die Polizei hat am Dienstagabend einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor einem fünf Jahre älteren Bekannten mehrere schwere Stichverletzungen im Oberkörper zugefügt haben soll. Die Tat ereignete sich gegen 20.45 Uhr in einem Wohngebiet in Pasing, südlich der Bodenseestraße. Das Opfer war noch in der Lage, selbst den Polizeinotruf zu verständigen. Der 39-Jährige aus dem Landkreis Dachau wurde noch in der Nacht notoperiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bestehe keine Lebensgefahr mehr.