Die Polizei hat am Dienstagabend einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor einem fünf Jahre älteren Bekannten mehrere schwere Stichverletzungen im Oberkörper zugefügt haben soll. Die Tat ereignete sich gegen 20.45 Uhr in einem Wohngebiet in Pasing, südlich der Bodenseestraße. Das Opfer war noch in der Lage, selbst den Polizeinotruf zu verständigen. Der 39-Jährige aus dem Landkreis Dachau wurde noch in der Nacht notoperiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bestehe keine Lebensgefahr mehr.
Nach ersten Erkenntnissen des für Tötungsdelikte zuständigen Kommissariats 11 hatten sich die beiden Männer vor der Wohnanschrift des 34-Jährigen getroffen. Dort sei es aus noch ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach dem Eintreffen der Polizei habe sich der Tatverdächtige widerstandslos vor seiner Wohnung festnehmen lassen. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde ein Messer sichergestellt, das aufgrund der Spurenlage als Tatwaffe infrage kommt.