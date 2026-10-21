Zum Hauptinhalt springen

Versuchtes Tötungsdelikt in Pasing34-Jähriger sticht nach Streit auf Bekannten ein

Der Tatverdächtige wurde vor seiner Wohnung festgenommen (Symbolbild).
Der Tatverdächtige wurde vor seiner Wohnung festgenommen (Symbolbild).
Foto: Jens Büttner/dpa

Das Opfer rief nach den Stichen in den Oberkörper selbst die Polizei. Der 39-Jährige wurde notoperiert.

SZ bei Google bevorzugen

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor einem fünf Jahre älteren Bekannten mehrere schwere Stichverletzungen im Oberkörper zugefügt haben soll. Die Tat ereignete sich gegen 20.45 Uhr in einem Wohngebiet in Pasing, südlich der Bodenseestraße. Das Opfer war noch in der Lage, selbst den Polizeinotruf zu verständigen. Der 39-Jährige aus dem Landkreis Dachau wurde noch in der Nacht notoperiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bestehe keine Lebensgefahr mehr.

Nach ersten Erkenntnissen des für Tötungsdelikte zuständigen Kommissariats 11 hatten sich die beiden Männer vor der Wohnanschrift des 34-Jährigen getroffen. Dort sei es aus noch ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach dem Eintreffen der Polizei habe sich der Tatverdächtige widerstandslos vor seiner Wohnung festnehmen lassen. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde ein Messer sichergestellt, das aufgrund der Spurenlage als Tatwaffe infrage kommt.

© SZ/moe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Brustkrebs
:„Seit November weiß ich: Der Krebs hat gestreut“

Gizem hat Metastasen und zwei kleine Kinder. Barbara wollte lange keine Chemotherapie machen. Petra hat keine Angst mehr vor dem Tod. Münchnerinnen sprechen über ihre Krebserkrankung - und was ihnen hilft, auch wenn die Medizin manchmal nicht mehr helfen kann.

SZ PlusProtokolle von Sabine Buchwald, Johanna Feckl, Nicole Graner und Karina Jais

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite