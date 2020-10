Durch das entschlossene Eingreifen von Passanten konnte am Mittwochabend am Bahnhof Pasing ein sexueller Übergriff auf eine 22-jährige Frau gestoppt werden. Ein stark betrunkener Mann hatte ihr gegen 21.15 Uhr auf dem Bahnhofsplatz mehrfach an die Brust gefasst, berichtet die Polizei. Sie forderte ihn auf, das zu lassen und schob ihn weg. Zeugen schritten ein, hielten den Mann fest und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den 24-jährigen Tatverdächtigen vorübergehend fest. Ein Alkoholtest ergab fast drei Promille. Ob sich Täter und Opfer vorher gekannt haben, konnte bislang nicht mit Gewissheit geklärt werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitete. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.